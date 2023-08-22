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Владелец «Термотехстроя», строившего «Минск Мир», неожиданно вышел из СИЗО

  • 22.08.2023, 17:15
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Владелец «Термотехстроя», строившего «Минск Мир», неожиданно вышел из СИЗО
Евгений Жуковский

Источники сообщают, что он откупился.

Задержанного в мае 2023 года собственника компании «Термотехстрой» Евгения Жуковского выпустили из СИЗО. Об этом «Зеркалу» сообщил источник в строительной сфере.

По данным собеседника, Евгений Жуковский вышел из СИЗО-1, что на Володарского, несколько недель назад.

— Сказали, что больше претензий к нему нет. Подозреваю, что он отдал много денег или какие-то другие ресурсы, — считает источник издания.

В чем именно обвиняли бизнесмена, собеседник не знает. Информацию об этом не публиковали и государственные издания.

С вопросом о том, на месте ли Евгений Жуковский, журналистка позвонила в «Термотехстрой» как обычная гражданка.

— Подскажите пожалуйста, а Евгений Зенонович на месте?

— Нет, он не находится в офисе.

— А когда будет?

— Не могу сказать, он в офисе редко появляется.

— Подскажите пожалуйста, а как с ним связаться сейчас?

— Я номер телефона его не могу дать личный. Вы можете оставить контакты, и я передам ему, когда появится в офисе. Если захочет, он с вами свяжется.

Напомним, о задержании предпринимателя стало известно 27 мая из пропагандистской программы Азаренка «Тайные пружины политики» на СТВ.

В эфире своей передачи пропагандист заявил, что руководство компании в 2020 году «весь коллектив дружно выводили» на акции. А сам Жуковский, заявил ведущий, «претендовал на должность министра строительства при Тихановской». Что именно ставили в вину бизнесмену и по какой статье он был задержан, Азаренок не сказал. Он уточнил лишь, что мужчина находился «в местах не столь отдаленных», а его заместитель вместе с женой «бегают по учреждениям, предпринимают все усилия, чтобы своего прекрасного начальника вызволить».

Евгений Жуковский — 44-летний бизнесмен, учредитель минской строительной компании «Термотехстрой», которая работает в Беларуси с 2009 года. Она является подрядчиком на строительстве жилого комплекса «Минск Мир», который возводит сербская компания «Дана Астра». До этого компания была генподрядчиком в комплексах «Маяк Минска» и «Вог».

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