Украинский дрон поймал загорающего российского оккупанта
- 22.08.2023, 17:35
Видеофакт.
Дрон Вооруженных сил Украины поймал российского оккупанта, который решил позагорать.
Соответствующее видео обнародовал у себя в соцсетях известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.
Бійці батальйону Свобода бригади НГУ Рубіж спалили росіянам облаштовану позицію дроном, на який ви дали кошти💥— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) August 22, 2023
Дякую за донати на FPV, це мегаважливо! pic.twitter.com/41wOcXpuMM