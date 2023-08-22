закрыть
22 августа 2023, вторник, 17:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский дрон поймал загорающего российского оккупанта

  • 22.08.2023, 17:35
Украинский дрон поймал загорающего российского оккупанта

Видеофакт.

Дрон Вооруженных сил Украины поймал российского оккупанта, который решил позагорать.

Соответствующее видео обнародовал у себя в соцсетях известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив