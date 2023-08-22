Украинский дрон поймал загорающего российского оккупанта 22.08.2023, 17:35

Видеофакт.

Дрон Вооруженных сил Украины поймал российского оккупанта, который решил позагорать.

Соответствующее видео обнародовал у себя в соцсетях известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Бійці батальйону Свобода бригади НГУ Рубіж спалили росіянам облаштовану позицію дроном, на який ви дали кошти💥



Дякую за донати на FPV, це мегаважливо! pic.twitter.com/41wOcXpuMM — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) August 22, 2023

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