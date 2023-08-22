Лукашенко назначил нового начальника теробороны

Лукашенко назначил нового начальника теробороны5
- 22.08.2023, 17:46
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Им стал замначальника Генштаба.
Полковник Дмитрий Стрешинский назначен начальником управления территориальной обороны — замначальника Генштаба, сообщает пресс-служба.
Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 22 августа.
Должность начальника управления территориальной обороны освободилась в июле. Занимавший ее до этого генерал-майор Андрей Матиевич был повышен до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.
Дмитрий Стрешинский ранее занимал должность начальника управления службы войск Вооруженных сил.