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Лукашенко назначил нового начальника теробороны

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  • 22.08.2023, 17:46
  • 3,708
Лукашенко назначил нового начальника теробороны

Им стал замначальника Генштаба.

Полковник Дмитрий Стрешинский назначен начальником управления территориальной обороны — замначальника Генштаба, сообщает пресс-служба.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 22 августа.

Должность начальника управления территориальной обороны освободилась в июле. Занимавший ее до этого генерал-майор Андрей Матиевич был повышен до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

Дмитрий Стрешинский ранее занимал должность начальника управления службы войск Вооруженных сил.

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