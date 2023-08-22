Игра в подкидного труса Telegram-канал «СерпомПо»

22.08.2023, 17:55

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Путин становится предсказуемым в своей трусости.

Турецкая пресса сообщает со ссылкой на источник в администрации Эрдогана, что Путин не приедет в Турцию, встреча состоится в сентябре в России. Сменщик «Васильич» может отдохнуть. Но если серьезно, то великий геополитик становится предсказуемым в своей трусости.

Как только появилась новость о его возможной поездке в Турцию, многие наблюдатели в России твердо заявили, что Путин испугается и не покинет территорию России.

С одной стороны, конечно, есть гаагский ордер на его арест по обвинению в совершении военных преступлений. И как бы ни хорохорились телевизионные и мидовские пропагандисты, что это «бумажка», - угроза серьезна.

Турция – страна НАТО и Эрдоган мог бы войти в историю, если бы изящным «ударом теннисной ракетки», словно мячик, отослал растерянного Путина точно в горячие объятия к прокурору Кариму Хану к облегчению всей России.

Мир, спокойствие и счастье ступили бы тогда на огромную нашу землю, раскинулись по необъятным ее полям, заглянули в голубоглазые озера. Народ высыпал бы на улицы с флагами и, среди растерянных полицейских, незнакомые люди целовались бы, пели песни радости и водили хороводы вокруг победных костров. За день во всей стране был бы выпит годовой запас шампанского.

Случись такое, отважный Реджеп, при всей своей неоднозначности, мог бы стать национальным героем нашей страны. Да и великому геополитику такой исход, в конце-концов, пошел бы на пользу. Трехразовое бесплатное питание, чистое белье, здоровый сон в одноместном номере тюрьмы Схевенинген и выступления на процессе века о том, что «мы защищались» и «на нас напали».

Есть, однако, еще одно обстоятельство, которое следует иметь в виду. Даже не будь ордера на арест Путина, покидать страну опасно. Вне зависимости от того, как обстоят дела на самом деле, великий геополитик, вероятно, боится возможного переворота. И здесь, конечно, можно сказать, что такого рода неуверенность могла быть посеяна мятежными пригожинскими днями. Когда вся страна осталась равнодушна, никто не вышел защищать Путина.

Три недели назад пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя первые новости о возможном визите Путина в Турцию, проговорился, заметив, что Путин «должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты».

Вы знаете, это можно обобщить, назвать «проклятием диктатора». Сталин сидел в стране, словно злобная улитка в панцире, никуда не ездил (исключая Тегеран в оккупированном во время войны Иране) и поверженную Германию). И вот теперь великий геополитик, похоже, попал в ту же колею.

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