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Белорусов по всей стране терроризируют осы

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  • 22.08.2023, 18:09
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Белорусов по всей стране терроризируют осы

На Гродненщине заметили необычного «спасителя», но, кажется, он сделал только хуже.

Белорусы, особенно дачники, жалуются на небывалое нашествие ос — в этом году насекомые чрезвычайно активны и назойливы. А в Гродненской области хозяйка участка обнаружила в своем цветнике большую дыру с разрушенным осиным гнездом — оказалось, его разорила хищная птица осоед. Правда, месть разгневанных насекомых ощутили на себе именно люди. Подробности истории женщина рассказала в Facebook, на ее пост обратил внимание Smartpress.by.

«Приезжаем на дачу и видим такую картину: в цветнике яростно бьет черными крыльями коршун, рядом рой озверевших ос, тут же разбросанные соты с личинками и без… Одним словом — кошмар!» — написала дачница в группе «Планета Беларусь».

Хозяева участка позвали на помощь соседей — нору выжигали газовым баллоном, засыпали известью и гасили водой. Однако, по словам женщины, выжившие осы до сих пор кружат над бывшим гнездом: «то ли оплакивают свою семью, то ли скорбят по сгоревшему дому».

«Говорят, осы очень мстительные. По одному укусу у нас уже есть», — беспокоится автор поста и подчеркивает, что раньше даже понятия не имела о подземном осином гнезде у себя в цветнике.

В комментариях люди уточняют, что гнездо на участке разорил не коршун, а осоед — хищная птица, которая питается осами и их личинками. Об этом же рассказал и орнитолог Александр Винчевский, прокомментировавший ситуацию для Smartpress.by.

— Осиные гнезда представляют собой лакомую добычу для многих животных. Но среди птиц охотится на ос может только осоед, — отметил ученый.

По словам эксперта, такое случается редко, так как в основном осоеды ведут незаметный и тихий образ жизни — гнездятся в лесах. Это многочисленный для Беларуси вид птиц.

Основной способ охоты осоеда — выслеживание трасс полета своих жертв вплоть до места, где укрыто гнездо. По информации орнитолога, есть данные, что птица может по звуку осы понять — груженая она или нет, т.е. летит в гнездо или из него. От укусов насекомых осоеда защищают жесткие перья на лбу и вокруг глаз.

Тем временем комментаторы дали женщине советы из собственного опыта, как уживаться с осами на участке или же как попытаться от них избавиться:

«Не надо размахивать руками, и они вас никогда не укусят».

«Мы тоже выжигаем на участке все гнезда ос, а в этом году вообще какая-то эпидемия».

«Я им наливаю водку с вареньем, они напиваются и гибнут. Не так быстро, но процесс идет, и особо нам не мешают. Но, конечно, грядку, где их гнездо, я пока не копаю».

«Тоже гнездо на огороде завелось. Дыру изрядную сделали. Для начала осы пару раз меня куснули из осторожности… Чтобы не приближался. Расплата была скорой. Я несколько вечеров в дыру концентрированный кисель из бурьяна залил и все. И закидал мокрыми ферментированными сорняками».

Напомним, в последнее время и госСМИ, и соцсети сообщают об аномальной активности и многочисленности ос в этом году. Ученые говорят, это связано с необычно жаркой для Беларуси погодой — насекомые перестанут жужжать и жалить лишь при температуре ниже 10 градусов тепла.

Пока не похолодало до такой степени, главное для человека — избежать прямого контакта с осой. После укуса организм может повести себя непредсказуемо.

— Проявления этой инсектной аллергии могут быть разнообразными: от местного покраснения в месте укуса до тяжелых системных реакций, вплоть до анафилактического шока. На моей памяти есть случаи летального исхода от укуса насекомых, — сказала заведующая отделением аллергологии и профпатологии 10-й городской клинической больницы Минска Наталья Дударева.

— Тем пациентам, которые уже встречались с такими аллергическими реакциями, мы рекомендуем иметь при себе аптечку. В нее должны входить препараты для оказания неотложной помощи, — добавила она.

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