Фильм «Барби» начнут показывать в кинотеатрах Минска

Фильм «Барби» начнут показывать в кинотеатрах Минска1
- 22.08.2023, 18:22
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С 9 сентября.
Стало известно, что в кинотеатрах Минска показы фильма «Барби» начнутся с 9 сентября 2023 года. Информация об этом появилась на сайте предприятия Киновидеопрокат Мингорисполкома.
Согласно опубликованной информации, показы кинокартины, длительность которой составляет 114 минут, начнутся 9 сентября и продлятся до 4 октября. Напомним, что Барби в фильме сыграла актриса Марго Робби, а роль Кена – Райан Гослинг.