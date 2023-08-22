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Фильм «Барби» начнут показывать в кинотеатрах Минска

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  • 22.08.2023, 18:22
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Фильм «Барби» начнут показывать в кинотеатрах Минска

С 9 сентября.

Стало известно, что в кинотеатрах Минска показы фильма «Барби» начнутся с 9 сентября 2023 года. Информация об этом появилась на сайте предприятия Киновидеопрокат Мингорисполкома.

Согласно опубликованной информации, показы кинокартины, длительность которой составляет 114 минут, начнутся 9 сентября и продлятся до 4 октября. Напомним, что Барби в фильме сыграла актриса Марго Робби, а роль Кена – Райан Гослинг.

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