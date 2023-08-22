ВСУ уничтожили личный состав врага и его технику под Лиманом
- 22.08.2023, 18:25
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Видео.
Силы обороны Украины в районе Лимана (Донецкая область) обнаружили позиции оккупантов и нанесли по ним удар. Процесс удалось снять на видео.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Пограничники заготавливают на Лимане неживую силу противника», - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаружив захватчиков, аэроразведка Госпогранслужбы пригласила к работе артиллеристов Десантно-штурмовых войск ВСУ.
«Как результат — Силы обороны Украины нанесли потери личному составу и боевой технике российско-оккупационных войск», - добавили в ГПСУ.