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ВСУ уничтожили личный состав врага и его технику под Лиманом

  • 22.08.2023, 18:25
  • 1,838
ВСУ уничтожили личный состав врага и его технику под Лиманом

Видео.

Силы обороны Украины в районе Лимана (Донецкая область) обнаружили позиции оккупантов и нанесли по ним удар. Процесс удалось снять на видео.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Пограничники заготавливают на Лимане неживую силу противника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружив захватчиков, аэроразведка Госпогранслужбы пригласила к работе артиллеристов Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Как результат — Силы обороны Украины нанесли потери личному составу и боевой технике российско-оккупационных войск», - добавили в ГПСУ.

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