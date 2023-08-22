Минчанин нашел чужую банковскую карточку и решил воспользоваться подарком судьбы 22.08.2023, 18:39

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Что было дальше.

Минчанин нашел чужую банковскую карточку и решил воспользоваться подарком судьбы. Он оплатил «коммуналку», купил новую одежду и продукты. Такое спонтанное списание средств возмутило хозяйку карточки, и она отправилась в милицию. Теперь парень стал фигурантом уголовного дела.

Женщина рассказала милиции, что забыла карточку возле банкомата. Ее-то и нашел 37-летний минчанин. К моменту своего задержания он успел потратить более 450 рублей на свои нужды. Возбуждено уголовное дело.

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