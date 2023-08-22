Дуда: Процесс переброски ядерного оружия из России в Беларусь идет
- 22.08.2023, 18:59
- 1,394
По словам президента Польши, подобные действия меняют архитектуру безопасности в Европе.
Россия сейчас перебрасывает свое тактическое ядерное оружие в Беларусь. Польша фиксирует этот процесс.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает The Guardian.
«Я рассказывал президенту (президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе - ред.) о реализации заявлений Владимира Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет перемещено на территорию Беларуси. Действительно, этот процесс происходит, мы это видим», - заявил Дуда во время общей пресс-конференции с главой португальского государства.
По словам президента Польши, подобные действия меняют архитектуру безопасности в Европе, а также на восточном фланге НАТО.