Оккупанты по ошибке взорвали свой танк Т-90М «Прорыв» в Запорожской области
- 22.08.2023, 19:04
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Видеофакт.
В Запорожской области подразделения российского спецназа «Осман» и бойцы 810-й бригады морпехов ударным беспилотником «Ланцет» по ошибке атаковали свой танк Т-90М «Прорыв».
Оккупанты выложили в сеть видео уничтожения, считая, что поразили танк M-55S Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Видео проанализировали военные обозреватели и выяснили, что на самом деле россияне подорвали собственный танк Т-90М «Прорыв». Перед этим другое подразделение оккупантов его бросило из-за повреждений.