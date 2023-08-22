Оккупанты по ошибке взорвали свой танк Т-90М «Прорыв» в Запорожской области 22.08.2023, 19:04

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Видеофакт.

В Запорожской области подразделения российского спецназа «Осман» и бойцы 810-й бригады морпехов ударным беспилотником «Ланцет» по ошибке атаковали свой танк Т-90М «Прорыв».

Оккупанты выложили в сеть видео уничтожения, считая, что поразили танк M-55S Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Видео проанализировали военные обозреватели и выяснили, что на самом деле россияне подорвали собственный танк Т-90М «Прорыв». Перед этим другое подразделение оккупантов его бросило из-за повреждений.

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