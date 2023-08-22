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Белоруска выехала из арендной квартиры, а спустя 10 лет ее «нагнал» огромный счет за коммуналку

  • 22.08.2023, 19:19
Белоруска выехала из арендной квартиры, а спустя 10 лет ее «нагнал» огромный счет за коммуналку

Как это произошло?

Женщина вместе с семьей жила в арендной квартире в агрогородке под Хойниками, а в 2013 году они переехали в Минскую область. Однако спустя десять лет коммунальники выставили бывшей квартиросъемщице счет за пользование жильем и услуги ЖКХ — как минимум 4700 рублей. Женщина эту сумму заплатила, но ее случаем заинтересовалась прокуратура, которая потребовала деньги ей вернуть. Подробности истории рассказали в прокуратуре Гомельской области.

Арендная квартира, где какое-то время жили женщина и ее семья, находится в агрогородке Стреличево Хойникского района. В 2013 году люди переехали оттуда в Минскую область. Перед тем как освободить жилье, женщина вернула ключи, а представители сельисполкома сверили оплату за услуги ЖКХ с показаниями счетчиков — никаких вопросов к семье не возникло.

Однако спустя 10 лет женщине «прилетел» счет за проживание в бывшей квартире. Оказалось, что сотрудники ЖКХ насчитали ей задолженность за коммунальные услуги и за пользование жилым помещением в Стреличево за 2018−2022 годы — то есть уже после того, как семья оттуда съехала. Коммуналка, по их расчетам, составила 2261 рубль, пеня — еще 2424 рубля. Всего к оплате по нотариальным надписям выставили не менее 4700 рублей, и бывшая квартиросъемщица эти деньги даже заплатила.

В деле принялась разбираться прокуратура Хойникского района. Удалось доказать, что в тот период, за который женщине выставили счет, она и ее семья в квартире уже не проживали. После переезда в Минскую область они снимали уже другое жилье и регистрировались по всем правилам, а квартиру в Стреличево сдавали другим жильцам.

Поскольку после выезда семьи из квартиры в Стреличево договор найма был расторгнут, оснований для начисления им платы за услуги ЖКХ и прочее не имелось.

Прокурор Хойникского района обратился в районный суд с иском в интересах женщины о признании недействительными и не подлежащими исполнению исполнительных надписей и о взыскании в ее пользу неосновательного обогащения с предприятия ЖКХ.

Коммунальники возразили, что при освобождении квартиры женщина не передала наймодателю жилье по акту приема-передачи — дескать, этот факт и послужил основанием для начисления задолженности.

Однако суд Хойникского района удовлетворил иск прокурора с требованием вернуть уплаченные деньги женщине. Судебное постановление вступило в законную силу.

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