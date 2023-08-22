В Витебском районе сотни шершней атаковали людей на турбазе 7 22.08.2023, 19:38

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Одного человека едва спасли.

ЧП произошло на озере Белое вблизи турбазы «Верасы» Витебского района, сообщило издание «Витьбичи».

— Когда мы прибыли на место, увидели лежащего наполовину в воде, видимо, он хотел спастись в озере, посиневшего отекшего человека без сознания.

Над искусанным мужчиной продолжал кружить рой шершней, — рассказал начальник дежурной смены городского отдела по ЧС Дмитрий Полинский.

— Мы бросились спасать пострадавшего, хотя тоже получили укусы. Начали реанимировать, используя те средства, что у спасателей всегда под рукой: специальный мешок искусственной вентиляции легких (эффекта он не дал), затем баллон со сжатым воздухом и кислородную маску.

Человек почти не подавал признаков жизни. В какой-то момент мне даже казалось, что он уже мертв, но едва ощутимое прерывистое дыхание вселило надежду, и мы продолжили искусственную вентиляцию легких. Параллельно растерли в порошок антигистаминные таблетки и всыпали их в ротовую полость пострадавшего, чтобы ослабить аллергию от укусов.

Человек пришел в себя, даже попытался разговаривать. Прибыла скорая медицинская помощь, мы передали мужчину медработникам, его госпитализировали.

Второй потерпевший, который получил намного меньше укусов и имел не такую выраженную аллергическую реакцию, сумел еще до прибытия спасателей и «скорой» самостоятельно отбежать на безопасное расстояние, помощь ему оказали другие отдыхающие.

После атаки на людей шершни облепили старую березу неподалеку — на ней располагалось их гнездо — и больше не проявляли интереса к отдыхающим.

Почему шершни повели себя так агрессивно? Начальник городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Лазуко предположил, что люди, скорее всего, напугали семейство шершней:

— В отличие от ос шершни, как правило, не нападают на людей, если их не беспокоить. Действует принцип: человек не трогает насекомое, и оно его не замечает.

Укус шершня болезненный и может быть смертельно опасным для аллергиков. Если вы вдруг увидели гнездо шершней, лучше спокойно отойдите — резкие движения могут быть расценены как угроза и послужат сигналом к атаке.

Тем более не стоит самостоятельно сбивать ульи шершней — они этого не простят и атакуют всей многочисленной семьей. Шершень может ужалить человека несколько раз без вреда для себя в отличие от пчел, которые обычно гибнут после разового контакта.

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