ГУР: ЧВК «Вагнера» больше не воюет в Украине 1 22.08.2023, 19:47

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Вчера Пригожин заявил, что его боевики теперь воюют в Африке.

Террористическая организация ЧВК «Вагнер», по данным украинской разведки, не участвует в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии для LIGA.net.

«Если мы говорим о присутствии вагнеровцев в Украине, то имеется в виду структурно. Террористическая организация ЧВК «Вагнера» в Украине сегодня не воюет», — сказал он.

По его данным, в ближайшее время не планируется вовлечение боевиков ЧВК в полномасштабную войну России против Украины. Представитель ГУР добавил, что эта ситуация отслеживается.

В то же время Юсов подчеркнул, что отдельные вагнеровцы с опытом боевых действий воюют против Украины, но, по его словам, это не носит системного характера.

21 августа главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его боевики теперь воюют в Африке.

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