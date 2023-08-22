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Силовики задержали новополоцкого стоматолога и его жену

  • 22.08.2023, 20:28
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Силовики задержали новополоцкого стоматолога и его жену

Они вернулись в Беларусь из Литвы.

Стоматолог-терапевт Новополоцкой городской поликлиники № 4 Александр Грудницкий и его супруга были задержаны 21 августа при пересечении литовско-белорусской границы. Об этом сообщил BPN источник, пожелавший остаться неназванным.

— Они возвращались от сына из Литвы, их задержали на белорусской границе. 22 августа Грудницкий должен был выйти на прием пациентов, но этого не произошло, — сказал собеседник.

Причина задержания, статус и местонахождение врача и его жены неизвестны.

В июльском отчете правозащитного центра «Весна» о фактах административного преследования говорилось о росте случаев задержания граждан на границе.

По данным правозащитников, в июне судебные решения были приняты в отношении 36 задержанных на границе Беларуси. Примечательно, что 13 граждан были задержаны на границе с Россией.

«Те, кто пересекает границу, сталкиваются с полным досмотром вещей, допросами сотрудниками КГБ, проверкой телефонов, — говорилось в документе. — Их просят предъявить вид на жительство, (…) после чего фотографируют и сканируют документы. Если в телефоне найдут „экстремистские“ репосты или подписки, фото или видео с протестов, бело-красно-белую символику, то человека снимают с автобуса, надевают наручники и отвозят в ближайший ИВС до суда».

Всего, по данным «Весны», в июне суды назначили не менее 184 арестов и 151 штрафа по политически мотивированным административным делам.

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