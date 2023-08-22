Масштабный пожар возник на металлургическом заводе в Челябинске 1 22.08.2023, 20:36

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Видеофакт.

Большой столб оранжевого дыма возвышается над Челябинским металлургическим комбинатом. Руководство предприятия сообщает, что там произошла «нештатная ситуация с кратковременным выходом суспензии запыленного воздуха».

Видео пожара публикуют в соцсетях.

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Жители города жалуются на тяжелый и неприятный запах рядом с производством.

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В пресс-службе завода поспешили успокоить возмущенных горожан, мол, произошла нештатная ситуация. Говорят, оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа. При этом, насколько вреден этот дым — объяснять не стали.

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