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«Сдать анализ крови для иностранца стоит 300 евро»

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  • 22.08.2023, 20:45
«Сдать анализ крови для иностранца стоит 300 евро»

Белорусы — о работе на круизном лайнере в Австралии.

Сергей и Вероника в свое время поработали на элитном круизном лайнере, путешествующем по Антарктиде. И вот спустя три года они оказались в Северной Австралии — местечке, которое едва ли назовешь популярным и доступным для туристов. Здесь белорусы впервые увидели морских крокодилов, о существовании которых раньше и не догадывались, горизонтальный водопад и много чего еще. А теперь — делятся впечатлениями с Onliner.

Сергей и Вероника — музыканты, сменившие белорусскую действительность сначала на работу в Дубае, а затем — на круизном лайнере. Причем речь совсем не о громадных посудинах, вмещающих до 5000 человек и потому похожих на битком набитые шумные торговые центры. Пара обосновалась на круизах-экспедициях от французской компании Ponant, а это уже что-то из мира лакшери. На корабле могут находиться всего 250 гостей, и они получают от этой жизни все: индивидуальное обслуживание (на двух клиентов приходится один сотрудник экипажа), весь набор развлечений (и без диких очередей), блюда от именитых шеф-поваров…

Но главная изюминка таких путешествий — это экспедиционный отдых. Из-за того что судна небольших размеров, они могут проникать в самые труднодоступные места. Например, в Австралии они курсируют по природным заповедникам: чтобы там плавать, нужно получить специальное разрешение от местных властей.

— В команде есть профессионалы-экспедиторы, которые сопровождают пассажиров в основных локациях. Кстати, добраться до них можно только на «зодиаках» (надувные моторные лодки. — Прим. ред.). На борту есть специальная одежда и снаряжение для экскурсий, то есть люди получают возможность максимального включения: их обучают, проводят каждый день по несколько лекций про флору и фауну региона, его особенности, и после этого клиенты четко понимают, где они находятся и что видят перед собой, — поясняет Сергей.

Кроме того, у гостей есть возможность искупаться в открытом море или вовсе погрузиться в подводный мир, а еще понаблюдать за миграцией китов.

— Капитан отслеживает по радарам зону их движения, а когда находит, делает объявление по громкоговорителю о том, с какой стороны корабля можно посмотреть на животных. Это тоже своего рода развлечение, от которого люди приходят в восторг.

Конечно, стоит такое удовольствие недешево — 1000 евро в сутки. Круиз по северной части Австралии длится 10 дней. Вот и считайте.

— В основном отдыхают местные пенсионеры — от 65 до 90 лет. Это бывшие врачи и преподаватели, фермеры. Что меня удивляет, так это их любовь к веселью и танцам. Даже те, кто на инвалидных колясках, стараются как-то подвигаться под музыку. Они максимально свободные, открытые, постоянно улыбаются.

Сергей отмечает еще одну особенность австралийцев — страсть к путешествиям. Наверное, именно поэтому они готовы тратить солидные суммы на круизы.

— Для них это смысл жизни. Они покупают мощные джипы, переоборудуют их так, чтобы на них можно было проехать где угодно. А небольшие автобусы превращают в трейлеры и потом колесят на них по всей стране.

Сергей и Вероника плавают у побережья региона Кимберли уже два месяца. Их основная работа — выступать с музыкальными номерами в main lounge, где отдыхают гости, и в большом театре, где проходят разнообразные шоу.

— В основном исполняем мировые хиты, в том числе австралийские. В среднем работаем по 3 часа в день. В остальное время мы, как и пассажиры, можем выходить в городах, ездить на экскурсии.

Лайнер курсирует между двумя городами — Дарвин и Брум, оба находятся на побережье Тиморского моря. Первый считается столицей региона, назван в честь того самого Чарльза Дарвина, автора теории эволюции. С виду обычный современный городок, но есть один нюанс: здесь нельзя купаться в море. Все из-за крокодилов (эти парни не дремлют). Поэтому для жителей создали лагуну, где можно освежиться. От открытого водного пространства она защищена специальной насыпью. А еще в городе полно бассейнов, есть даже с искусственными волнами: все-таки страсть австралийцев к серфингу еще никто не отменял.

— Брум похож на деревню — он компактный, преимущественно одноэтажный. Главная его достопримечательность — пляж Кэйбл-бич. Австралийцы считают его лучшим в стране. Я, конечно, видел и покрасивее, но посмотреть на него действительно стоит.

Но это лишь верхушка айсберга. Все самое интересное скрывается подальше от материка. Например, в Тиморском море есть необитаемый остров, заполненный морскими крокодилами, — они выползают на берег по ночам. В это время для пассажиров лайнера как раз проводят экскурсию — крокодила можно увидеть буквально в 50 метрах от лодки. Сергей уверяет: в такой атмосфере адреналин так и хлещет.

— Во время отливов, которые порой достигают 10 метров, на море становится заметен риф Монтгомери. Если подгадать правильное время (а наш экипаж об этом знает), можно понаблюдать, как медленно опускается вода и обнажается суша. А это около 400 квадратных километров! Там уже и черепах можно разглядеть, и скатов…

Еще один довольно уникальный объект региона Кимберли — горизонтальные водопады. Они находятся в бухте Талбот, между двумя горными хребтами. По сути это сильное подводное течение, которое движется в обратную сторону и создает такой необычный визуальный эффект.

— Рядом с этой локацией есть плавучий аэропорт, куда на гидропланах привозят туристов, так что это место действительно эксклюзивное.

Белорусам довелось познакомиться с аборигенами, населяющими северную часть Австралии.

— В городах они живут в своих закрытых комьюнити. Многие нигде не работают и не учатся, живут на субсидии, которые предоставляет государство. В месяц это 2800 австралийских долларов (примерно 1650 евро) — это минимальная зарплата в стране. Плюс раз в день они бесплатно питаются в столовых. В остальное время эти люди просто бездельничают или еще хуже — пьют алкоголь, употребляют наркотики. Ночевать они могут просто на улице. Впервые увидев их, я подумал, что это просто бездомные, — признается Сергей. — Знаю, что некоторые коренные народы все еще обитают в отдаленных поселках, но я их ни разу не видел. Большинство все-таки старается перебраться поближе к социуму.

Что еще поразило пару на отдаленном материке? Не поверите: завтраки! Оказывается, Австралия славится вкусными завтраками — о них даже песни сочиняют. Правда, стоят они недешево — около 20 евро. Вообще цены здесь выше, чем в Беларуси, раза в 2−3. Например, билет на автобус обойдется в 4 евро, поездка на такси — минимум в 17 евро. А еще тут дорогая медицина — по крайней мере, для иностранцев. Так что, собираясь в путешествие по Австралии, лучше заранее позаботиться о страховке, иначе придется выложить 300 евро за общий анализ крови. А уж если вы сломаете руку или вас укусит змея (их тут много) и нужна будет экстренная помощь… Лучше об этом не думать.

— В медицине много бюрократии: чтобы пройти любое обследование у профильного врача, сначала нужно посетить «домашнего» доктора — он есть у каждой семьи. А запись к нему может быть расписана на пару недель вперед. Но без его назначения попасть к узкому специалисту невозможно.

Конечно, за два месяца Сергей и Вероника еще не успели узнать обо всех тонкостях австралийской жизни. Но зато уже успели соскучиться по Беларуси:

— Побывав с круизами на разных материках, хочется сказать откровенно: наша природа, особенно летом и зимой, превосходит по красоте многие именитые места в мире. Так что мы уже ждем возвращения.

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