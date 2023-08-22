Байден поедет на саммит G20 в Индию
- 22.08.2023, 20:48
Визит продлится с 7 по 10 сентября.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден посетит саммит стран G20 в следующем месяце.
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, визит в Индию продлится с 7 по 10 сентября. Он также сообщил, что Байден проведет ряд двусторонних встреч во время пребывания в Индии.
Однако он не вскрыл деталей.
Саммит в Нью-Дели является третьей финансовой встречей G20 во время председательства Индии.