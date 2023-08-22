Сколько миллионов долларов БЖД будет терять ежемесячно, если страны ЕС перекроют железнодорожное сообщение 3 22.08.2023, 21:02

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Железнодорожники подсчитали.

Страны Евросоюза предупреждали, что могут закрыть не только автодорожные пункты пропуска на границе с Беларусью, но и остановить железнодорожное сообщение. Сообщество железнодорожников подсчитало, сколько будет терять ежемесячно БЖД, если ЕС перейдет от слов к действиям.

Пока на границе Беларуси и ЕС действуют пять железнодорожных пунктов пропуска, по которым осуществляется перевозка грузов: «Брест — Тересполь», «Брузги — Кузница», «Свислочь — Семянувка» (Польша), «Гудогай — Кяна» (Литва) и «Бигосово — Индра» (Латвия).

По данным Сообщества железнодорожников, за семь месяцев этого года товарняками в сообщении со странами Евросоюза в обоих направлениях было перевезено 12,5 млн тонн грузов, в том числе 136 тысяч контейнеров в/из Китая. Доходы БЖД от этих перевозок инициатива оценивает в размере более 155 млн долларов.

«Это 5,2 млн тонн, или 37,8 млн долларов от сообщения с Литвой (включает перевозки в Калининградскую область), 4,6 млн тонн, или 98 млн долларов — с Польшей, 2,7 млн тонн, или 19,6 млн долларов — с Латвией. Итого доходы БЖД от перевозок пассажиров и грузов через пограничные пункты перехода со странами Евросоюза за семь месяцев 2023 года составили более 161 млн долларов. Таким образом, среднемесячные потери доходов БЖД от предполагаемой блокады составят около 23 млн долларов, а годовые могут легко достичь 280 млн долларов», — пишет Сообщество железнодорожников.

Инициатива подчеркивает, что это только прямые потери, а косвенные окажутся «более тяжелыми и трагичными». Отсутствие объемов перевозок северо-западных направлений повлечет вынужденное сокращение штата и деградацию всех перевозочных мощностей и инфраструктуры БЖД к западу и северу от Минска.

Кроме того, блокада приведет к закрытию всех приграничных грузовых терминалов, как БЖД, так и частных, а также к разрыву сформированных десятилетиями бизнес-отношений, считает Сообщество железнодорожников.

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