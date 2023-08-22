Американка вводила одни и те же числа в течение 20 лет и выиграла $200 тысяч 4 22.08.2023, 21:04

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Железное терпение помогло.

Женщина из Северной Каролины (США) использовала одни и те же цифры в лотерее Powerball, в итоге она выиграла джекпот в размере 200 тысяч долларов.

Жительница Мурсвилла, которая часто играет в Powerball, использовала даты рождения своих близких и ее особая комбинация принесла ей 200 000 долларов, сообщает пресс-служба лотереи.

Женщина купила свой счастливый билет за 3 доллара, она сопоставила числа на четырех белых шариках и красном Powerball, чтобы выиграть 50 000 долларов в розыгрыше 17 июля, но ее приз увеличился в четыре раза до $200 000.

После налогового сбора, счастливица забрала домой 142 501 доллар.

Выигрышные деньги женщина планирует потратить на поездку в Италию, часть денег она планирует сэкономить, а также пожертвовать часть своей старой школе на финансирование стипендии для студентов.

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