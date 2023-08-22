Wildberries опять усложнил правила возврата товаров 2 22.08.2023, 21:29

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Сдать небракованную покупку можно будет лишь в одном пункте страны.

Маркетплейс Wildberries недавно опроверг взимание платы за возврат бракованных товаров или тех, которые покупатель получил по ошибке. Сейчас торговая площадка ввела новое правило, согласно которому вернуть товар надлежащего качества можно будет только в одном пункте в Минске. Информация об этом появилась на сайте компании, передает «Зеркало».

«C 1 сентября 2023 года возврат товара надлежащего качества будет осуществляться по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 100», — говорится в разделе «Возврат товара».

Причинами для возврата товара надлежащего качества могут быть не подошедший покупателю размер, фасон, цвет, длина и т.п. Вернуть такой товар можно в течение 14 дней с момента получения. При этом вещь не должна побывать в употреблении, нужно сохранить и чек.

Где можно вернуть товары надлежащего качества покупателям в других регионах Беларуси, не сообщается.

Напомним, недавно пользователи Wildberries заметили, что торговая площадка снова стала выставлять сумму, которую будет списывать в случае отказа от покупки товара.

Впоследствии маркетплейс опроверг взимание платы за возврат товара, однако пояснил, что это касается только бракованных товаров или тех, которые покупатель получил по ошибке. Плату за возврат товара надлежащего качества назвали возмещением «услуги доставки товара до места».

На горячей линии МАРТ журналисту Office Life сообщили, что сейчас по поводу платного возврата товаров идет разбирательство.

Напомним, в январе этого года компанию оштрафовали за введение платного возврата товара. В МАРТ этот подход оценивали как нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителей.

Какие претензии МАРТ предъявлял к Wildberries

Впервые Wildberries ввел плату за возврат товара весной прошлого года. По разным данным, это стоило от 3 до 4 рублей.

В конце сентября 2022 года МАРТ признал эти действия маркетплейса незаконными и вынес предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей. Торговая площадка отказалась от этой практики, но ненадолго. В декабре покупатели снова стали жаловаться, что интернет-магазин берет плату с тех, кто хочет вернуть купленный ранее товар.

14 января этого года стало известно, что Wildberries отменил плату за возврат товара покупателями. Однако МАРТ все равно подал иск, и на интернет-магазин наложили штрафы в девять и десять базовых величин — 333 и 370 рублей соответственно.

Позже глава МАРТ Алексей Богданов заявлял, что решить проблему смогли после вмешательства Александра Лукашенко. По его словам, от белорусов поступило более 500 жалоб на плату за возврат в ритейлере, но МАРТ потребовал от Wildberries вернуть все средства за два дня, и компания подчинилась. Это, по его словам, произошло благодаря личному вмешательству Лукашенко, эффект от которого оказался «мгновенным»: «все сразу же ускорилось, и вопрос был решен».

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