Салливан: Украина методично отвоевывает свои территории 22.08.2023, 22:03

Джейк Салливан

Фото: AFP

В Белом доме не считают, что война зашла в тупик.

В Белом доме не считают, что война, которую Россия развязала против Украины, зашла в тупик. Об этом на брифинге 22 августа заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty.

Салливан отметил, что поле боя очень динамично.

«С обеих сторон происходят атаки и оборона в различных точках вдоль очень протяженной линии фронта, – сказал он. – Мы видим, что [Украина] продолжает методично и систематически отвоевывать территории».

18 августа The Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что американская разведка считает, что Украина не сможет освободить Мелитополь Запорожской области и добиться целей контрнаступления.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в комментарии Reuters 22 августа подчеркнула, что неправильно измерять продвижение украинских войск «метрами или километрами». Она призвала не сравнивать текущее наступление сил обороны с освобождением территорий Харьковской и Херсонской областях прошлой осенью, и подчеркнула, что перед освобождением Херсона украинские военные создавали условия, чтобы это произошло «более или менее оперативно».

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