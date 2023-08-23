Нидерланды передадут ВСУ около 1000 переносных зарядов для дистанционного разминирования
- 23.08.2023, 5:56
Об этом объявила министр обороны Нидерландов.
Нидерланды предоставят Украине около 1000 переносных зарядов для дистанционного разминирования территорий. Об этом во время визита в Киев объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает пресс-служба украинского оборонного ведомства.
«Сейчас, как я знаю, вы сталкиваетесь с проблемой заминирования территорий с очень большой плотностью. Мы уже помогаем со специальным оборудованием для разминирования и будем пытаться эту помощь расширять в дальнейшем. Есть решение, чтобы предоставить около 1000 переносных зарядов для дистанционного разминирования, которые могут проделывать проходы в инженерных заграждениях», – отметила Оллонгрен.
Она также отметила, что Нидерланды были очень рады объявить об очередном шаге для усиления украинской ПВО, – о будущей передаче истребителей F-16.