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Нидерланды передадут ВСУ около 1000 переносных зарядов для дистанционного разминирования

  • 23.08.2023, 5:56
Нидерланды передадут ВСУ около 1000 переносных зарядов для дистанционного разминирования

Об этом объявила министр обороны Нидерландов.

Нидерланды предоставят Украине около 1000 переносных зарядов для дистанционного разминирования территорий. Об этом во время визита в Киев объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«Сейчас, как я знаю, вы сталкиваетесь с проблемой заминирования территорий с очень большой плотностью. Мы уже помогаем со специальным оборудованием для разминирования и будем пытаться эту помощь расширять в дальнейшем. Есть решение, чтобы предоставить около 1000 переносных зарядов для дистанционного разминирования, которые могут проделывать проходы в инженерных заграждениях», – отметила Оллонгрен.

Она также отметила, что Нидерланды были очень рады объявить об очередном шаге для усиления украинской ПВО, – о будущей передаче истребителей F-16.

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