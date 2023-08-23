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«Каким будет наш ответ?»: Соловьев устроил истерику из-за передачи Украине F-16

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  • 23.08.2023, 7:47
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«Каким будет наш ответ?»: Соловьев устроил истерику из-за передачи Украине F-16

Пропагандист разразился безумным монологом в эфире ТВ.

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за предоставления Украине истребителей F-16. Он настолько запаниковал из-за такой мощной помощи европейских стран ВСУ, что даже потребовал ядерных ударов по Украине.

Свои переживания Соловьев озвучил в эфире собственного шоу. Он заявил, что каждый взлет F-16 мы будем рассматривать как начало ядерной войны, передает obozrevatel.com.

«Они решили F-16. Дали разрешение странам поставить. Ну, мы же сказали, что каждый взлет F-16 будем рассматривать как начало ядерной войны. Потому что мы не можем... Мы не собираемся разбираться: он залетел с ядерным оружием или нет. Это самолеты, которые заточены под то, чтобы нести на себе ядерное оружие», – выдал пропагандист.

Он откровенно заявил, что ядерное оружие Россия будет применять не только по местам взлета истребителей.

«Наш ответ: мы будем вынуждены применить тактическое ядерное оружие по местам взлета F-16. И не только», – сказал Соловьев.

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