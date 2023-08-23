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Анджей Дуда: Польша зафиксировала переброску тактического ядерного оружия в Беларусь

  • 23.08.2023, 7:58
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Анджей Дуда: Польша зафиксировала переброску тактического ядерного оружия в Беларусь
Анджей Дуда
Фото: PAP

Речь идет о ракетах малой дальности.

Россия начала перебрасывать в Беларусь ядерное оружие малой дальности. В Польше подтвердили эти шаги страны-агрессора.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во вторник , 22 августа. Такой шаг, по его словам, изменит архитектуру безопасности региона и всего военного альянса НАТО, сообщает АР.

Отмечается, что официальные лица в Москве и Минске заявили, что боеголовки могут нести белорусские штурмовики Су-25 или быть оснащены ракетами малой дальности «Искандер». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил риторику Москвы как «опасную и безрассудную», но заявил в июле, что альянс не увидел никаких изменений в ядерной позиции России.

«Я рассказывал о реализации заявления Владимира Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет переброшено на территорию Беларуси. Действительно, этот процесс происходит, мы это видим», – сказал Анджей Дуда.

Он не сообщил подробностей, но сказал, что «очевидным образом это меняет архитектуру безопасности в нашей части Европы».

«Это меняет архитектуру безопасности в наших ближайших окрестностях, но в то же время и на восточном фланге НАТО. Так что фактически это меняет ситуацию для всего альянса», – добавил президент Польши.

Ранее Лукашенко заявил, что размещение российского ядерного оружия в его стране призвано «сдержать агрессию со стороны Польши», члена НАТО, хотя Варшава не делала подобных угроз.

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