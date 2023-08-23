На севере Москвы и в Подмосковье прогремели мощные взрывы из-за атаки дронов

На севере Москвы и в Подмосковье прогремели мощные взрывы из-за атаки дронов5
- 23.08.2023, 8:07
- 5,692
Беспилотники массированно ударили не только по правительственному центру.
В Москве и в Подмосковье (РФ) прозвучали взрывы в ночь на 23 августа из-за атаки неизвестных беспилотников, сообщает rbc.ua.
Кроме факта атаки дронов на правительственный центр «Москва-Сити», стали появляться сообщения в пабликах о якобы замеченных БПЛА в Подмосковье и взрывах на севере Москвы.
Жители Химок, Красногорска и Долгопрудного сообщили в сети о взрывах, а также, предварительно, о работе противовоздушной обороны.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один дрон попал в строящееся здание в «Москва-Сити», а второй - упал в Можайском районе Московской области.