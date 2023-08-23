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ВСУ прорывают вторую линию обороны РФ на Южном фронте

  • 23.08.2023, 8:15
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ВСУ прорывают вторую линию обороны РФ на Южном фронте

После освобождения Работино наступление ускорилось.

За прошедшие сутки, 22 августа, Силы обороны Украины продолжали наступать в районе Работино на западе Запорожской области.

Более того, наступление Украины в этом районе приближает украинские силы к началу операций против второй линии обороны оккупантов, которая может быть относительно слабее первой.

Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что на геолоцированных кадрах, опубликованных 21 и 22 августа, видно, что украинские войска продвинулись в юго-восточной части населенного пункта и к востоку от него в районе Новопокровки (13 км юго-восточнее Орехова). Информацию о заходе в Роботино, прорыве многоэшелонированной российской обороны и эвакуации местных жителей подтвердили накануне также в 47-й ОМБр и министерстве обороны Украины.

«Эвакуация и присутствие украинских журналистов позволяют предположить, что районы Работино могут быть относительно безопасными из-за уменьшения позиций России в самом поселке и прилегающей территории», – считают аналитики.

«Большинство российских военных блогеров продолжают признавать, что украинские силы удерживают позиции на большей части северной части Роботиного и что российские силы, вероятно, сейчас контролируют большинство позиций в южных окрестностях населенного пункта», – добавили в ISW.

Также аналитики пришли к выводу, что оккупанты на Запорожье испытывают нехватку российских оперативных резервов, в связи с чем вторая линия российской обороны может быть значительно менее защищена, чем первая, которую удалось прорвать украинским силам в Работино.

Напомним, 22 августа военнослужащие 47-й бригады Вооруженных сил Украины с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей на БМП «Брэдли». Бойцы поделились трогательными кадрами, на которых спасенные местные жители звонили родным и благодарили наших защитников.

«Продолжаются бои и мы закрепляемся на достигнутых рубежах. Верьте в ВСУ! Верьте в бойцов 47 отдельной механизированной бригады!» – отметили в 47 ОМБр.

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