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В Израиле обнаружили тысячи бутылок контрабандной водки Belarus

  • 23.08.2023, 8:24
  • 3,278
В Израиле обнаружили тысячи бутылок контрабандной водки Belarus

Но произведена она не в Беларуси.

В израильском городе Хадера, расположенном между Тель-Авивом и Хайфой, налоговики, представители Минздрава и полицейские 22 августа провели рейд. Во время него они обнаружили контрабандные сигареты и водку Belarus, сообщили в налоговой службе Израиля.

Две тысячи бутылок водки Belarus нашли в городском винном магазине. Как сообщается, алкоголь произвели на местной подпольной фабрике. В состав водки, предположительно, входят опасные для здоровья вещества.

В ходе операции были также изъяты сотни пачек сигарет, которые, предположительно, были вывезены контрабандой с территорий Палестинской автономии.

Все изъятые товары были переданы на уничтожение.

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