Всё и сразу: возле Минска продается дом, баня, бассейн и пруд с золотыми рыбками 23.08.2023, 8:39

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Сколько это стоит?

Это вариант стоит рассмотреть тем, кому нужно все и сразу: в продаже появился готовый дом с новой мебелью, гаражом, гостевым домиком, баней, бассейном, газоном и даже прудом с золотыми рыбками. Realt.by посмотрел, где он находится и сколько стоит.

Где находится этот дом не секрет — это новая коттеджная застройка деревни Чуденичи. Расположение удачное — рядом лес, живописный ландшафт Логойщины, Дубровское водохранилище, горнолыжные комплексы «Силичи», «Логойск», спорткомплекс «Раубичи».

С поселком удобное транспортное сообщение — 22 километра от Минска.

В поселке силами и средствами жильцов построена современная спортивная площадка: футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольное и баскетбольное поля, детский городок, различные качели, воркаут-тренажеры.

Заглянем за современный забор участка в 15 соток. Здесь уже нечего делать строителям — каждый сантиметр площади благоустроен и обустроен: газон, декоративные кустарники и деревья, мощеные дорожки, парковка, зона барбекю.

Главное строение на участке — дом в два уровня в современном стиле на 204 «квадрата». Это энергоэффективное строение: стоит на монолитной плите-фундаменте, стены из газосиликатных блоков (400 мм) утеплены каменной ватой (100 мм). Скаты кровли тоже утеплены — 200 мм каменной ваты. В доме установлены панорамные окна — с энергоэффективными стеклопакетами, теплым профилем. Фасад оштукатурен и покрашен.

На первом этаже расположены большая гостиная и кухня, два санузла, четыре отдельные комнаты с собственными гардеробными.

На втором этаже расположена студия 40 м2.

Интерьер лаконичный, современный, в нем все есть для комфортной жизни сразу после заселения: новая мебель, бытовая техника, качественная сантехника.

На участке расположено еще несколько строений. Первое является гаражом и гостевым домом одновременно.

Напротив — баня на дровах. Между этими строениями обустроена зона с шезлонгами на газоне, барбекю и большой бассейн. За баней еще и прудик имеется с золотыми рыбками.

Стоит сказать несколько слов об инженерном оснащении домовладения. Отапливается дом газовым котлом с теплыми полами, водопровод — от собственной скважины, канализация местная.

Стоит же этот готовый для жизни дом 322 000 долларов.

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