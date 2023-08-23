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Генерал-лейтенант СВР: Кремлевские элиты ищут кандидата для смены Путина

  • 23.08.2023, 8:45
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Генерал-лейтенант СВР: Кремлевские элиты ищут кандидата для смены Путина
Валерий Кондратюк

В украинской разведке эту ситуацию называют «всадник без головы».

Несколько дней назад в СМИ активно обсуждалась тема возможного теракта на территории Курской АЭС. Тактика ударов по «своим» для России не является новой и никогда не теряла актуальности, особенно на фоне изгнания России с мировой арены. Некоторые эксперты связывают эти новости с необходимостью объявить новую мобилизацию в России. Сейчас этому процессу мешают предстоящие выборы, назначенные на 10 сентября.

Возможен ли подрыв Курской АЭС, каких масштабов мобилизации в России можно ожидать и почему Москва должна готовиться к «поздравлениям» на День Независимости Украины, в эфире на «Апостроф ТВ» рассказал генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах Валерий Кондратюк.

– Мы видим, что возобновилось внимание в информационном поле к ядерному шантажу, в частности, по ситуации на атомных электростанциях. Например, активно распространяется информация о возможном теракте на Курской АЭС на территории российской федерации. По вашему мнению, почему сейчас снова начали об этом говорить, и в целом выгодно ли хозяину Кремля Путину совершать ядерные провокации на территории Российской Федерации?

– Мне кажется, что Путину сейчас нужен любой формальный повод, чтобы поднять эскалацию и обосновать возможное применение ядерного оружия. Это сегодня единственная для него возможность снова оказаться в центре международной политики, сделать так, чтобы все мировые лидеры снова звонили к нему и пытались с ним контактировать.

Но непосредственно я бы просмотрел тот документ, который послужил основанием для таких разговоров. Я хочу сказать, что, как правило, власти дают поручение всем областям подготовить планы эвакуации на подобный случай, особенно там, где есть критическая инфраструктура. И этот документ по созданию таких коридоров для вывода и эвакуации предприятий или людей с такой территории не является тем планом, который действительно показывает, что Россия к этому готова. Он является общим документом, также поступающим из других областей. Поэтому нет пока оснований полагать, что такие планы действительно существуют.

Я хотел бы также заметить насчет Запорожской АЭС: у нас четыре реактора остановлены и пятый находится в охлажденном состоянии или же охлаждается. По сути, это станция, которая вообще не позволяет возникнуть там неконтролируемой ядерной цепной реакции. То есть ядерный взрыв там невозможно устроить. Но к чему действительно могут прибегнуть оккупанты – так это повредить эту дорогостоящую для нас атомную электростанцию. Поэтому очень важно продолжить международные инспекции МАГАТЭ по этим объектам.

– На днях мы видели видео с жителями российского населенного пункта Новая Таволжанка, где они жаловались, что у них прифронтовой город, но никто ничего не делает. Они жаловались, что им не ремонтируют дома, и это получило огласку. На это видео отозвались командиры РДК, предложили им помощь. Можем ли мы ожидать чего-то подобного от жителей Курской области после этих новостей?

– Я бы такого не исключал. Российская армия имеет оборону только в воздухе и на своих границах, а внутри России – что засвидетельствовал бунт Пригожина – у них вообще нет никакой обороны. Если, например, РДК решит продолжить свой рейд внутрь России, то мне кажется, что он проедет по российскому бездорожью гораздо глубже и дальше, чем это сделал Пригожин.

– Будут ли жители Курской области обращаться в Кремль? Понимают ли они, что это неэффективно?

– Такие обращения – это эмоциональное состояние, это то, чем люди делятся в своих пабликах, понимая, что сегодня нет связи между властью и народом, то есть с непосредственными жителями этой области. То, что они сами вынуждены вооружать оснащать и одевать своих мобилизованных – они понимают, что в России можно полагаться только на самих себя. И поэтому они сегодня бьют тревогу, понимая, что после таких заявлений там возможны любые сценарии. Теоретически этот сценарий может быть выгоден Путину, чтобы оправдать применение ядерного оружия в случае проигрыша войны в Украине.

– На прошлой неделе в России произошел интересный генералопад – сразу два генерала умерли. Один из них – Жидко – командовал войсками как раз в начале полномасштабного вторжения. Другой – генерал-лейтенант ФСО Геннадий Лопарев. В то же время, СМИ пишут, что генерала Суровикина держат под домашним арестом. Мы можем говорить о каком-то генеральском коллапсе в России?

– Я коротко скажу об этих двух генералах. Один – генерал Федеральной службы охраны Лопарев Геннадий, осужденный в 2016 году за получение взятки. Но перед этим он занимал должность, на которой отвечал за сохранность всех объектов Федеральной службы безопасности, куда конкретно попадала и дача Путина. Понятно, что этот человек владел всеми тайнами и по строительству, и по обеспечению безопасности этой дачи.

Понятно, что его смерть не может остаться без внимания общества. Тем более что по свидетельству людей, которые находились с ним в тюрьме, он никогда не жаловался на свое здоровье, он ежедневно делал соответствующие физические упражнения. Его сын сказал, что все его показатели были в норме. Но он внезапно пожаловался, что задыхается и дальше – проблемы с сердцем. Затем он был госпитализирован в рязанскую областную больницу, где и скончался. Проблемы с дыханием и все остальное – это как раз те признаки, которые описывал после своего отравления Навальный. То есть это похоже на «Новичок».

Если смерти российского генералитета продолжать – то возможно Путин начал зачистку после мятежа Пригожина. Те генералы владеют секретами или принимали участие в войне в Украине, а второй генерал – это как раз генерал Жидко, который командовал оккупантами в Украине… После освобождения Харьковщины нашими подразделениями он был уволен. Именно его в этой должности заменил генерал Суровикин. И если эта тенденция будет продолжаться, то мы можем точно говорить, что Путину не нужны думающие генералы, ему нужны те, кто выполняет приказы. По сути, можно утверждать, что это и есть признание того, что Пригожин действовал не один, и его поддерживало большое количество генералов, которые до этого участвовали в войне в Украине или понимали последствия этой войны для Путинской России.

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– Что может объединять этих генералов, и насколько ФСО имеет отношение к полномасштабному вторжению?

– Что их объединяет – понятно, они были не лояльны к Путину. Понятно, что после того, как генерал Жидко был снят с должности, он поддерживал отношения и контакты с продолжавшими эту войну военнослужащими. Я считаю, что, возможно, он и был одним из генералов, которые поддерживали мятеж Пригожина.

– Вы вспомнили, что когда Жидко был отстранен, на должность после него вступил Суровикин. Но это произошло не сразу. Кто выполнял обязанности в это время?

– Тогда обязанности, как правило, принимал командующий Южным военным округом России. Пока у нас нет дополнительных доказательств, что это уж точно какие-то действия с последствиями. Пока это совпадение, но за этим очень важно продолжать наблюдать, чтобы понять, действительно ли это Путинская политика зачистки нелояльных генералов.

– Поскольку это происходит во время войны, то каких целей может достичь Путин?

– Генералы – это люди, которые получили не только подготовку, но имеют критическое видение, мышление. Разведывательная информация относительно Украины, а также ее возможностей защищаться на этапе планирования, возможно, и соответствовала действительности, но в дальнейшем она была полностью неверной. Там были недооценены возможности Украины и реакция Запада. Это в первую очередь касается поставки нам технологичного оружия. После того, как генералы столкнулись с такими вызовами, увидели что большое количество их военнослужащих просто погибает, а также применение высокоточных средств поражения, полученных от партнеров, им стало понятно, что выиграть эту войну против Запада практически невозможно. Технологичное оружие имеет преимущество.

Единственный для них путь – это продолжать воевать жуковскими, сталинскими методами – то есть не качеством, а количеством. Не все генералы готовы были исповедовать и продолжать такую стратегию достижения результата любой ценой, то есть выполнять любые желания Путина. И когда начались колебания, свои услуги предложил Пригожин. Он подписался в этом проекте, что он готов взять Бахмут своими подразделениями, именно тогда ему и были предоставлены дополнительные возможности. Я хочу отметить, что до сих пор российская армия не добилась ни одного успеха в войне в Украине. Мы за эти месяцы контрнаступления освободили половину того, что они захватили за год.

– Какова сейчас ситуация с мобилизацией в России? Было мнение, что провокации на Курской АЭС также могут быть связаны с мобилизацией, потому что сейчас людей нужно собирать. Готов ли Путин объявить полноценную мобилизацию? Как будет это происходить на территории России, по вашему мнению?

– Мобилизация, объявленная Путиным в прошлом году, официально или юридически не была остановлена. Несмотря на то, что было заявлено о призыве примерно 300 тысяч человек, на самом деле она не прекращалась. Но учитывая психологическую реакцию людей, Путин вынужден был сделать скрытую мобилизацию – так называемую цифровую. Были объединены все базы данных российских ведомств в один реестр. Не только мобильные операторы, но также все налоговые, полицейские базы. И сегодня Россияне получают все повестки по телефонам или по электронной почте. Законодательство таково, что они не могут уклониться, если они получили повестку. Сказать, что ты ее не получил или как-то избежать – значит, получить срок в тюрьме.

Потери у РФ огромны – только по нашим скромным подсчетам Россияне уже потеряли примерно 255 тысяч человек. Представьте себе, во время штурмов Бахмута их потери достигали 900-1200 человек в сутки. Сегодня, поскольку они находятся в обороне – около 500-600 человек в сутки. Это огромные потери, которые нужно постоянно возмещать. Их подразделения, растянутые по всей линии столкновения, не только находятся в плохом моральном состоянии, но и недоукомплектованы на 30-50%.

Почему Путин до сих пор не объявил вторую волну мобилизации? Потому что 10 сентября состоятся очередные региональные выборы в России, и для Путина очень важно не провоцировать электорат какими-либо антивластными настроениями. После проведения этих выборов, возможно, будет объявлена очередная широкомасштабная мобилизация. Ориентировочно для пополнения своих нужд им необходимо до 200 тысяч человек.

– Путинская власть держится сейчас и на элитах. Насколько тесными могут быть контакты этих элит с Главным управлением разведки, особенно ввиду экономической ситуации внутри России? Готовы ли элиты сменить хозяина Кремля?

– Вопрос с элитами трудный, потому что у них был договор с Путиным, что они вместе грабят россию. Но этот договор не предусматривал, что они должны после того как награбили потерять все свое состояние в результате санкций. И сегодня все их попытки выйти на контакт не только с ГУР Министерства обороны, но и с западными спецслужбами касаются того, чтобы предложить свои услуги в обмен на сохранение или защиту своего состояния. Большинство из них перед войной переписали свое имущество и состояние на своих родственников, имеющих европейские паспорта. Преимущественно это как раз кипрские паспорта. Если Украина считает необходимым и обоснованно вносит таких людей в санкционный перечень, автоматически через некоторое время эти люди оказываются и в санкционном перечне Европейского Союза, и соответственно Соединенных Штатов. И вот для того чтобы избежать этого, большинство этих элит действительно сегодня пытается контактировать и предлагать свою информацию.

Что касается их готовности к смене Путина, то подтверждением этому являются их контакты не только с российской оппозицией, но и большинством западных спецслужб. То есть на самом деле сегодня речь идет о консенсусе, который должен быть достигнут между всеми башнями Кремля, чтобы найти кого-то на смену Путину. Мы его называли всадник без головы. Всадник есть. Единственное, что нужно найти – это голову, которая бы сегодня была бы компромиссной для большинства из этих элит.

– Приближается День Независимости Украины – 24 августа. Мы помним, что в этот день в прошлом году нас достаточно активно терроризировали воздушными тревогами. В последнее время часто объявляют тревоги из-за взлета МиГ-31К. Эти тревоги и последние атаки, очевидно, связаны с тем, что рашисты выявляют возможности нашей системы противовоздушной обороны. Можем ли мы сказать, к чему готовиться Украине на 24 августа? Многих также интересует, стоит ли Москве готовиться к каким-нибудь сюрпризам или поздравлениям?

– Я считаю, что стоит готовиться именно Москве, потому что Украина готовит привет Россиянам. России сегодня нужно заботиться о противовоздушной обороне, о защите своих военных кораблей и военно-промышленных объектов не только вокруг Москвы, но по всей территории российской федерации.

Что касается угроз со стороны России, то по сути они пытаются получить любую разведывательную информацию о размещении наших самолетов с которых запускается западное дальнобойное высокоточное оружие. Наше контрнаступление продолжается, и эти ракеты сегодня действительно дают большой эффект. Их очень тяжело сбить в воздухе, они низко летят и разработаны так, чтобы обходить противовоздушную оборону. Поэтому единственная возможность для Россиян – пытаться уничтожить самолеты с этими ракетами на аэродромах. Поэтому мы длительное время наблюдаем не только нанесение ударов по нашим военным аэродромам, куда могут быть передислоцированы эти самолеты, а они постоянно меняют свое место расположения.

Также пытаются бить туда, где находятся места и склады с западным технологичным оружием, которое мы получили. Поэтому я бы сказал, что сегодня вопрос не в датах - как только Россияне получат нужную информацию, сразу будут наносить такие удары.

Если что-то и произойдет 24 августа, а я видел реакцию российских пропагандистов на замену советского герба на украинский трезубец на монументе Родина-мать. Они просто взбесились, и они уже тогда в эфирах призывали уничтожить этот символ Украины, ее Независимости. Мне кажется, что если они и будут планировать удары, то именно по этому монументу. Но учитывая то количество противовоздушной обороны, которое сегодня находится в Киеве, я бы вам сказал, что сильно переживать не стоит.

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