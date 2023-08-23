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В Беларуси произошел обвал денежных переводов

  • 23.08.2023, 8:55
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В Беларуси произошел обвал денежных переводов

Их объем упал на 56,7%.

В первом полугодии в Беларуси были получены денежные переводы на 81,3 млн долларов, что на 56,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Нацбанк.

Объем отправленных переводов из страны за тот же период сократился на 46,6% до 63,46 млн долларов.

Сокращение объема переводов обусловлено в том числе прекращением предоставления услуг системами Western Union и Ria Money Transfer. Теперь в статистику Нацбанка включаются только данные о переводах через системы «Юнистрим», «Золотая корона», Money Gram, Contac, «Сбербанк Онлайн».

Во втором квартале в Беларуси были получены переводы на 39,3 млн долларов, что на 65,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из нашей страны за рубеж в апреле-июне были отправлены переводы на 30,57 млн долларов, что на 61% меньше, чем год назад.

Средняя сумма переводов, полученных в Беларуси, снизилась на 26,1% до 275,09 доллара, а отправленного из страны – на 58,1% до 199,51 доллара.

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