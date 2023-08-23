«С этой работой легко иметь по 200 рублей в день» 23.08.2023, 9:09

1,050

Белорус в 26 лет ушел с железной дороги и создал бизнес на покосе травы.

У Германа нет высшего образования, зато есть стремление зарабатывать. Еще четыре года назад парень, будучи помощником машиниста, в свободное время занялся покосом травы за небольшие деньги. В нынешнем январе он оставил сферу ж/д, чтобы работать на себя. В свои 26 лет зарабатывает лучше, чем многие белорусы. Хотите так же? Герман рассказывает, что нужно делать, пишет onliner.by.

В принципе, покосить газон может каждый крепкий человек, но не всякий станет тратить на это свои силы. Основные заказчики Германа — это молодые обеспеченные люди (часто программисты), которые живут в частном секторе и у которых нет времени ухаживать за придомовой территорией. В основном парень выполняет такие услуги, как укладка газона и уход за ним, покос травы.

Чтобы зарабатывать, достаточно купить триммер за 700 рублей

С Германом мы встретились утром в субботу. Парень сказал, что после разговора с нами его ждут четыре заказа. Сейчас самый разгар сезона (равно сезон максимального дохода).

Как так вышло, что железнодорожник сменил сферу?

— Я с детства мечтал стать машинистом, выучился в ж/д-колледже в Минске на Семашко. Уже в первый год работы понял: не мое. В этой сфере много ночных смен, и хватает людей, для которых это нормально. А я после ночи в кабине весь следующий день потом тратил на то, чтобы прийти в себя. Потом меня забрали в армию — там мне вручили газонокосилку и сказали косить траву с утра до вечера, это длилось на протяжении пары месяцев. Мне это понравилось. Потом я вернулся из армии, снова пошел на железную дорогу.

Как-то сидели со строителем в подсобке, он мне сказал о важности заниматься делом, к которому у тебя лежит душа. Я вспомнил, как мне в армии понравилось косить газон.

Как раз в деревне у Германа был триммер — парень то и дело обкашивал участок возле дома. Стал искать площадки по поиску заказчиков. Разместил объявление на «Onlíner Услуги», и заказы пошли.

— Чтобы начать зарабатывать, достаточно купить триммер за 700 рублей. Среди моих коллег есть те, кто косит только триммером. Я со временем купил второй триммер и еще газонокосилку, она обошлась рублей в 900.

— На сайте у меня был нулевой рейтинг, никаких отзывов. Поэтому я ставил низкую цену, брался за любые заказы. Мне еще конкуренты писали насчет моих цен: «Ты что творишь?!» Я уже пятый год в этой сфере и постоянно вижу: найдется тот, кто выполнит заказ на 20% дешевле, лишь бы позвали. А потом начинает работать сарафанное радио, клиенты выходят на тебя сами.

Помню свой первый заказ: Ждановичи, убитый участок. Я потратил на него весь день и заработал копейки — лишь бы получить отзыв. На второй заказ меня нанял к себе в помощники садовник. Он меня многому научил. Он объяснил, что траву после покоса надо куда-то вывезти, а у меня даже мешков для нее не было, и я не думал, что мне придется что-то вывозить. Сказали вывезти — я же не буду спорить, а решаю на месте, как поступить. Проблемы я всегда решал по мере поступления. Сказали вывезти траву — еще не знаю как, но я это точно сделаю.

— То есть вас еще нужно было учить, когда вы брали первые заказы?

— Получается, что так. Я старался где-то что-то почитать, посмотреть видео. Теперь думаю так: достаточно посмотреть один ролик на YouTube, чтобы понять, как правильно косить. И дальше нарабатывается опыт.

А опыт у Германа уже четырехлетний, он умеет делать идеальный газон.

— Как понять, что газон стриг не профессионал, а любитель?

— У любителя после покоса газонокосилкой на газоне остается полоса в виде змейки. Не все знают, что периодически нужно менять направление движения косилки, иначе останется колея. Не все умеют правильно подобрать высоту покоса — чтобы она не оказалась слишком низкой, новички иногда косят до проплешин на земле. Не все делают окантовку деревьев: вокруг них не должно остаться высокой травы, ее убирают триммером, хотя даже профессионалы иногда ленятся так делать.

«С этой работой легко иметь по 200 рублей в день»

Еще недавно Герман занимался еще и уходом за туями, но в последнее время берется за услуги по работе с газоном.

— Иметь дело с газоном намного интереснее, потому что ты создаешь. Газон требует внимания, как ребенок, он не может вырасти сам по себе. За ним нужно следить, вычесывать, равномерно поливать. Я вижу, что делаю красоту. Ради укладки газона мне то и дело приходится стоять на коленях, а потом вижу, как у меня хорошо получилось, и это офигенное чувство.

Приятно, когда видишь, как хорошо вырос газон, который ты посадил: ровненько-ровненько, как ты и хотел.

Парень говорит, что с его нагрузкой практически нереально располнеть из-за большой физической нагрузки. Рассказывает, что питается хот-догами на заправках, часто заказывает шаурму, и это никак не сказывается на его весе.

Давайте перейдем к вопросу о доходах.

— С этой работой легко иметь плюс-минус по 200 рублей в день. Можно косить много и каждый день, было бы желание. Есть люди, которые говорят, что нет работы, и просто лежат. А есть те, кто каждый день будет вкалывать. Пришло лето — я отдохнул только два раза, потому что много заказчиков. В месяц у меня выходит чистыми не меньше 3500 рублей. Это в сезон, он длится с мая по октябрь. В октябре начинается вычесывание газона, удобрение на зиму, консервация поливов.

За день я как-то заработал 700 рублей. Мой самый большой доход — 5000 рублей за месяц, это уже чистыми, после уплаты налогов. Как ИП, я уплачиваю 16%.

В целом уровень доходов очень хороший, особенно для профессии, которая не требует английского на уровне C1 и специфических университетских знаний. Но не все так просто.

Если вы тоже хотите зарабатывать подобным образом, будьте готовы к тому, что это адский физический труд, особенно в жару.

Обычный рабочий день Германа длится 12 часов, с девяти до девяти. С таким графиком приходится часто пропускать дружеские посиделки. Нельзя злоупотреблять алкоголем: это не работа в найме, никто тебя терпеть не будет. Не оплачивается отпуск, нет больничных. Иногда приходится трудиться в условиях грязи, постоянно вдыхать запах бензина. Бывает, на технику бросаются собаки хозяев участка либо в кустах прячется тихая неприятная змея.

Редко, но бывает, что не получается прийти к общему мнению с заказчиком.

— Вчера мы договорились с клиентом скосить 14 соток, я ему назвал среднюю цену. Приезжаю, а там бурьян выше меня, его нужно косить ножом и в два захода. Это уже другая цена. Человек не захотел доплачивать и отказался от моих услуг, сразу же написал мне негативный отзыв. Было такое, что я из-за загруженности не успел приехать на заказ. В итоге человек никак не отреагировал, а через полгода написал мне негативный отзыв.

Еще один момент, к которому стоит быть готовым, — это сезонность, несколько месяцев заказов не будет. Поэтому Герман рекомендует иметь еще какую-то профессию. Сам он начал потихоньку уходить в строительство, занялся гипсокартоном. В планах открыть большую фирму и нанимать сотрудников.

— Если ничего не менять, то у тебя будет примерно ровный уровень доходов, не ниже и не выше. А я думаю, как заработать еще больше.

— Кто-то же скажет: «Пусть он зарабатывает, зато работает обслуживающим персоналом». Вас не смущает такой статус?

— Я работаю сам на себя, это мой хлеб.

Хотите стать как Герман? Вот о чем еще вам нужно знать

Прошли те времена, когда покосить участок вам мог сосед за бутылку, теперь настала пора цивилизации. Так что будьте готовы к тому, что сначала нужно заключить договор с заказчиком с прописанными гарантиями. После покоса травы либо иной услуги на придомовой территории необходимо составить акт выполненных работ.

Герман с помощью рекомендаций из интернета самостоятельно прописал текст договора. Говорит, сначала было сложно разобраться с бумагами, зато потом все получилось.

— Договор защищает обе стороны — вас как исполнителя не кинут на деньги. А заказчик в случае чего получает гарантию. У меня был случай: я укладывал газон, но из-за засухи в этом году газонная трава росла медленно, зато вылезли сорняки — у них очень хорошая выживаемость. Так получилось, хотя работа выполнена по технологии. В итоге я ему дал скидку и по гарантии предоставил бесплатную услугу химпрополки, хотя сорняки появились не по моей вине.

Конечно, заказчику хочется иметь договор на руках, когда он заказывает дорогостоящую услугу. Герман сейчас посчитает, сколько стоит укладка газона на 10 соток.

— Для идеального газона сначала снимают плодородный слой, потому что в нем сорняки. Закладывается сетка от кротов, она засыпается сверху прочищенным грунтом, который просеян от корней и комков. Грунт этот обычно заказывают машиной. Затем по грунту проходит каток, он засеивается, и ждем всходов.

Машина почвы обойдется примерно в 400 рублей. Семена — 2,5—3 тыс. На 10 соток только материалы будут стоить тысячи 3—4 рублей в среднем. И стоимость работы, если с сеткой от кротов, это еще плюс от 7 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от участка. Итого заказчик должен заплатить 10—13 тыс. рублей. Хотя обязательно найдутся те, кто скажет, что это дорого и что все можно сделать за копейки.

Другой наш вопрос касался выбора техники. Какую брать?

— У нас был случай: сразу несколько человек косили траву триммерами заказчика, это было юрлицо. В итоге через две недели все триммеры сломались из-за износа. Если бы ими косили на даче один раз в неделю, они бы выдержали, но для профессиональных целей они не подошли. Если выбирать для дачи, то берите бензиновую газонокосилку или триммер любой фирмы. У меня нет каких-то особых рекомендаций, потому что у меня триммеру семь лет, и он никак не сломается. Могу лишь сказать, что у меня газонокосилку Husqvarna и триммер Makita, обе косилки бензиновые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».