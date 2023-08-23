ВСУ совершили рывок на Мелитопольском направлении 23.08.2023, 9:16

Врага отбросили с позиций возле Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области.

Украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении, а также имеют локальные успехи южнее Бахмута. Кроме того, воины сдерживают наступление российских оккупантов на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области украинские воины имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Также защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противник, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Также украинские бойцы продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

«Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет здесь свои резервы», - добавил Ковалев.

Кроме того, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Всего за сутки произошло 30 боевых столкновений.

«Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои», - подчеркнул спикер.

Продвижение ВСУ

Этим летом наши воины активизировали наступательные действия на юге и востоке Украины. Защитники продвигают на флангах Бахмутского направления, где уже долгое время идут активные боевые действия.

Также ВСУ смогли продвинуться в Запорожской области и на западе Донецкой области, где освободили более 10 населенных пунктов.

При этом недавно наши бойцы вошли в населенный пункт Роботино Запорожской области. Аналитики ISW считаются, что ВСУ могут приближаться ко второй линии обороны врага, которая, вероятно, будет слабее.

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