закрыть
23 августа 2023, среда, 9:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сиятельный кретин

1
  • Александр Невзоров
  • 23.08.2023, 9:22
  • 2,450
Сиятельный кретин
Александр Невзоров

Уж очень шизофреничны кремлевские начальники.

Попав в лапы шизофреника и маньяка - жить можно. Особенно, если маньяк никогда не моет руки.

Комфорт проживания в «лапах идиота» гарантирован, если попавший - сальмонелла, бруцелла, шигелла или иная бактерия, которая отлично себя чувствует в сальных и потовых железах.

А таким красавцам, как золотистый стафилококк, обеспечена отличная карьера, а со временем - и золотистый унитазик.

Чтобы хорошо себя чувствовать в «лапах шизофреника», достаточно ощущать себя «маленькой бактерией великой страны».

Сейчас население России в положении таких «бактерий». И оно « в лапах».

В этом бы не было ничего особенно страшного.

(Дошкольное, школьное и т.д. «воспитание» вживляют в граждан уверенность, в то, что они - «люди маленькие». Совсем маленькие, по сути бациллы какие-то).

Но уж очень шизофреничны кремлевские шизофреники. Без меры и стыда.

Полюбуйтесь на откровения Патрушева и попробуйте оспорить диагноз.

Николай Патрушев: «России выпала важная и необходимая роль — спасти мир от безумия, продвигаемого Западом, в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран».

Сиятельный кретин, верховный кремлевский философ Дугин и сегодня внушает через все каналы федерального ТВ.

Александр Дугин: «Война на Украине это первый решительный акт восстановления Империи. Наша Империя атакует, но враг еще зверски сопротивляется и стремится ударить побольнее. Тем не менее каждый день войны, неумолимо приближает момент Империи. Мы все вернем назад».

Александр Невзоров, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив