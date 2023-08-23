Сиятельный кретин 1 Александр Невзоров

23.08.2023, 9:22

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Александр Невзоров

Уж очень шизофреничны кремлевские начальники.

Попав в лапы шизофреника и маньяка - жить можно. Особенно, если маньяк никогда не моет руки.

Комфорт проживания в «лапах идиота» гарантирован, если попавший - сальмонелла, бруцелла, шигелла или иная бактерия, которая отлично себя чувствует в сальных и потовых железах.

А таким красавцам, как золотистый стафилококк, обеспечена отличная карьера, а со временем - и золотистый унитазик.

Чтобы хорошо себя чувствовать в «лапах шизофреника», достаточно ощущать себя «маленькой бактерией великой страны».

Сейчас население России в положении таких «бактерий». И оно « в лапах».

В этом бы не было ничего особенно страшного.

(Дошкольное, школьное и т.д. «воспитание» вживляют в граждан уверенность, в то, что они - «люди маленькие». Совсем маленькие, по сути бациллы какие-то).

Но уж очень шизофреничны кремлевские шизофреники. Без меры и стыда.

Полюбуйтесь на откровения Патрушева и попробуйте оспорить диагноз.

Николай Патрушев: «России выпала важная и необходимая роль — спасти мир от безумия, продвигаемого Западом, в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран».

Сиятельный кретин, верховный кремлевский философ Дугин и сегодня внушает через все каналы федерального ТВ.

Александр Дугин: «Война на Украине это первый решительный акт восстановления Империи. Наша Империя атакует, но враг еще зверски сопротивляется и стремится ударить побольнее. Тем не менее каждый день войны, неумолимо приближает момент Империи. Мы все вернем назад».

Александр Невзоров, t.me

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