Белорусский пенсионер Талаш ушел в парадной форме в лес и пропал 2 23.08.2023, 9:41

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Мужчину ищут в Столинском районе.

В Столинском районе разыскивают 80-летнего Михаила Дмитриевича Талаша, который ушел в лес и не вернулся. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Витязь».

Пожилой мужчина ушел из дома около 18.00 21 августа. На нем были офицерская фуражка, белая рубашка с погонами, зеленые брюки. Домой он так и не вернулся. Поисковики предполагают, что сельчанин мог заблудиться в лесу около деревни Видибор.

Волонтеры подчеркивают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

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