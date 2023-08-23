Белорусский пенсионер Талаш ушел в парадной форме в лес и пропал

Белорусский пенсионер Талаш ушел в парадной форме в лес и пропал2
- 23.08.2023, 9:41
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Мужчину ищут в Столинском районе.
В Столинском районе разыскивают 80-летнего Михаила Дмитриевича Талаша, который ушел в лес и не вернулся. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Витязь».
Пожилой мужчина ушел из дома около 18.00 21 августа. На нем были офицерская фуражка, белая рубашка с погонами, зеленые брюки. Домой он так и не вернулся. Поисковики предполагают, что сельчанин мог заблудиться в лесу около деревни Видибор.
Волонтеры подчеркивают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.