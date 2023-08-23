Типичная кража попала на видео в Могилеве

Типичная кража попала на видео в Могилеве3
- 23.08.2023, 9:53
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Вот почему нельзя хранить велосипед в подъезде.
В Могилеве из фойе одного из общежитий исчез дорогостоящий велосипед. Хозяйка, 37-летняя женщина, обратилась в милицию. Подозреваемого задержали, им оказался 40-летний мужчина. А момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения.
Известно, что мужчина, укатив велосипед на улицу, попытался на нем уехать. Но упал и украденный велосипед сломал. Затем он припрятал его в кустах, надеясь, что позже сможет кому-нибудь продать.
Мужчину нашли, нашли и велосипед — его вернули владелице.