Типичная кража попала на видео в Могилеве 3 23.08.2023, 9:53

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Вот почему нельзя хранить велосипед в подъезде.

В Могилеве из фойе одного из общежитий исчез дорогостоящий велосипед. Хозяйка, 37-летняя женщина, обратилась в милицию. Подозреваемого задержали, им оказался 40-летний мужчина. А момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения.

Известно, что мужчина, укатив велосипед на улицу, попытался на нем уехать. Но упал и украденный велосипед сломал. Затем он припрятал его в кустах, надеясь, что позже сможет кому-нибудь продать.

Мужчину нашли, нашли и велосипед — его вернули владелице.

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