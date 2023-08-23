Куда исчез Песков после заявления о выборах в России? 1 23.08.2023, 10:05

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Путин сейчас «очень нервный».

«Рупор» кремлевского диктатора Владимира Путина больше двух недель не появляется на публике. Перед своим исчезновением Дмитрий Песков прославился одиозным заявлением по поводу предстоящих выборов в России, которые состоятся в 2024 году.

В интервью спикер Кремля сказал, что президентские выборы в РФ «не совсем демократия, а дорогостоящая бюрократия». Российский политтехнолог Аббас Галлямов рассказал

«24 каналу», что эта фраза очень рискованная и за нее можно попасть в опалу.

Последний брифинг Песков провел 4 августа, а через два дня спустя вышла публикация в газете The New York Times, где он выразил «уверенность» в переизбрании Путина президентом.

Сетью быстро начали распространяться слухи об исчезновении спикера российского президента.

Впоследствии журналистка Ксения Собчак сообщила, что Песков в отпуске и вернется к рабочим обязанностям уже 23 августа.

Как заметил российский политтехнолог, Путин сейчас очень нервный. «Доброжелатели» Пескова могли «правильно» подать эти слова узурпатору и поэтому он мог рассердиться.

«Однако не исключено, что у него действительно отпуск, ведь август – это сезон отпусков. Все, что нам остается, как и в случае с Евгением Пригожиным, ждать и наблюдать», – сказал Галлямов.

По его словам, Песков не та фигура, исчезновение которой что-то кардинально изменит. Другое дело Пригожин, имеющий ЧВК «Вагнера» – самое боеспособное военное подразделение в России. В условиях войны это серьезное дело.

Провокационное заявление Пескова

Недавно Песков анонсировал победу Путина на президентских выборах в 2024 году. Кремлевский спикер во время разговора с западным медиа заявил, что Путина снова изберут президентом государства-террориста. Он получит 90% голосов.

Политолог Андрей Вигиринский предположил, что своим заявлением Песков, вероятно, «сжег» свежий «темник». К тому же, выборы в России, судя по всему, пройдут в один тур при отсутствии кандидатов для второго.

В этом интервью он также заявил о желании России контролировать украинские регионы, которые ранее вписали в российскую конституцию.

Более того, по его словам, в стране-террористке не видят оснований для мирного соглашения с Украиной, и пригрозили «продолжать операцию в обозримом будущем».

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