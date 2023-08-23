Лукашисты повредили литовскую систему видеонаблюдения на границе с Беларусью 4 23.08.2023, 10:09

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Два человека прибыли с белорусской стороны и перерезали кабель.

На границе Беларуси и Литвы повреждена литовская система видеонаблюдения. Как пишет Delfi со ссылкой на Государственную пограничную службу, инцидент произошел на участке, где нет физического барьера.

По словам представителя пограничной службы Гедрюса Мишутиса, два человека прибыли с белорусской стороны, повредили столбы, на которых установлены камеры наблюдения, и перерезали кабель.

Начаты досудебные расследования. Идет ремонт поврежденной системы.

Представитель погранслужбы подчеркнул, что даже после повреждения двух столбов, данный участок не остался без контроля. Он просматривается с соседних вышек.

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