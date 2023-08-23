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Названа группа людей, которым следует принимать аспирин

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  • 23.08.2023, 10:22
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Названа группа людей, которым следует принимать аспирин

Даже в малых дозах это лекарство предотвращает склеивание тромбоцитов.

Исследователи из Дании, которые входят в европейское общество кардиологов, установили, что у пациентов с сердечным приступом, которые не принимают аспирин ежедневно, повышенная вероятность повторного инфаркта миокарда, инсульта или летального исхода. Результаты работы ученых были представлены на ежегодном конгрессе общества ESC 2023 года.

Даже в малых дозах аспирин предотвращает склеивание тромбоцитов, что не позволяет сформироваться тромбу и перекрыть кровоток по артерии, другими словами аспирин защищает пациентов от развития таких заболеваний, как инфаркт миокарда и инсульт.

«Наши результаты показывают, что отказ от приема аспирина, как предписано после сердечного приступа, связан с более высоким риском повторного сердечного приступа. Мы рекомендуем всем пациентам, перенесшим сердечный приступ, продолжать принимать аспирин в соответствии с рекомендациями, пока рандомизированные контролируемые исследования не докажут обратное и клинические рекомендации не будут изменены», – отметили авторы работы.

В исследовании использовались данные датских национальных реестров здравоохранения. В исследование были включены пациенты в возрасте 40 лет и старше, у которых впервые случился сердечный приступ в период с 2004 по 2017 год. Через два, четыре, шесть и восемь лет после приступа ученые оценивали, употребляют ли пациенты аспирин.

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