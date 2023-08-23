У Путина не сходятся концы с концами 1 Telegram-канал «СерпомПо»

23.08.2023, 10:33

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Глава Кремля просто зачитывает чужой текст?

Что касается цифр, целей и т.п. у Путина концы с концами не сходятся просто пугающе. Чем дальше, тем сильнее ощущение, что он не вдумывается в смысл того, о чем говорит, а просто зачитывает чужой текст.

В окопы вербуют и посылают все новых и новых людей; ежедневно идут новости о том, из-за «спецоперации» все больше российских регионов, не только приграничных, но и далеких от фронтов – Москва, Подмосковье, Новгород - оказываются под ударом. Пока БПЛА. И тут выходит Путин и на голубом глазу уверяет, что «фундаментальный ориентир – сбережение народа, защита материнства и детства, рост продолжительности жизни». Сетует, что «в России рождается меньше детей, чем год назад», и требует предложить дополнительные меры в сфере демографии.

Есть одна, но невероятно эффективная мера – немедленно прекратить все боевые действия, вернуть отцов, настоящих и будущих, в мирную жизнь.

Только за 2 месяца после объявления прошлогодней мобилизации, по неполным сведениям «Новой газеты. Европа», осиротело 159 детей - св. 90 семей остались без отцов.

Сколько семей осиротело за 11 месяцев, прошедших с сентябрьского путинского указа 2022 года? А с начала «СВО»?

The New York Times со ссылкой на анонимные источники в администрации США написала, что потери России уже составили 120 тыс. погибших и 170-180 тыс. раненых. По подсчетам ВВС и «Медиазоны», к маю 2023 года погибли минимум 47 тысяч.

Даже если реальные потери вдвое, втрое меньше, эти цифры чудовищны! Это не сбережение народа, а его разбазаривание.

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