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Так кто же должен платить за счет на свидании: мнение белорусского психолога

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  • 23.08.2023, 10:30
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Так кто же должен платить за счет на свидании: мнение белорусского психолога

Белоруска сходила более чем на 200 свиданий и поделилась выводами.

Тема «оплаты счета» кажется бесконечной – мы уже публиковали мнение женщин, мужчин и экспертов.

Журналисты myfin.by пригласили порассуждать на эту тему Марию Кирдун – гештальт–терапевта, практикующего психолога, коуча ICF. Мария более 8 лет в психотерапии, создатель терапевтической программы об обретении легкости в заработке на любимом деле «проМани».

За 2 года в Грузии, Индонезии и Турции Мария сходила более чем на 200 свиданий с различными мужчинами и ей есть, чем поделиться.

Тема триггерит многих

– Вокруг темы отношений много споров, а уж вопрос «Кто же на самом деле платит за счёт?» вызывает совершенно различные отзывы и чувства в сердцах людей. Если оплата счета вызывает такой резонанс, то что же говорить о совместных покупках, путешествиях и подарках?! С ними мы разбирались бы еще дольше.

Однажды я, как девушка и как психолог в одном лице, заинтересовалась темой того, почему так много споров в этой истории? Как же на самом деле думают мужчины и девушки? Почему за одних женщин платят всегда, а кто-то постоянно делит счет пополам или вовсе платит и за мужчину? От чего и от кого это зависит в первую очередь? Давайте разбираться на примерах моих личных историй и историй других людей.

Личная история

– В 2019-м году я впервые решила скачать Тиндер и сходить на свидание. Мне было трудно знакомиться, потому что тогда я чувствовала себя совершенно неуверенной в себе маленькой девочкой и вовсе не считала себя красивой.

Как это влияет на свидание? Напрямую. Так как я не ценила себя и не умела выстраивать границы в отношениях с другим человеком, то и позволяла все. То есть в тот момент для меня было нормально на свидании, что я приеду сама на другой конец города. Что я сама буду платить за себя в заведении или что мы вовсе просто пойдем гулять в парк. А цветы на первом свидании – это было что-то из разряда фантастики, хотя пару раз мужчины приносили мне по одной розочке.

Мужчины в каждой стране и каждом городе тоже строят свои выводы по девушкам, с которыми они ходят на свидания.

Если мужчину окружают девушки, которые всегда платят сами за счет, то ему даже в голову не придет мысль о том, чтобы заплатить за девушку.

Все относительно, и все истории строятся на отношениях людей друг к другу и к себе.

После 2-х лет свиданий с успешными, реализованными, внимательными и интеллигентными мужчинами, мне стало совершенно неинтересно общаться с людьми другого рода.

Так кто же платит за счет?

– Перед свиданием я задаю мужчинам нескольких вопросов: «Куда ты меня приглашаешь?», «Заедешь за мной сам или вызовешь такси?». Как ответы на эти вопросы относятся к тому, кто платит за счет? Напрямую – они показывают отношение мужчины к девушкам в целом и к конкретной девушке в частности.

Если мужчина привык ухаживать за девушками и в его уровень нормы (это выражение важно запомнить!) входит забота о том, как девушка доберется, какое место ей понравится, то такой мужчина никогда не позволит девушке заплатить за счет самой. Оплата счет для такого мужчины – это просто жест, чтобы сделать ей приятное.

Важно еще отметить, что за последние 2 года я не видела счет, его всегда оплачивали мужчины – даже если это компания моих друзей и в наших отношениях нет романтического контекста. Это происходит потому, что после огромного количества свиданий я поняла для себя, что мне конкретно подходит, и что я для себя выбираю. Конечно, такой же выбор есть и мужчин.

«Мужчина должен» и «девушки ходят на свидания поесть»: разбираем стереотипы

– Однажды я спросила у подруги, каких мужчин она выбирает, и как это делает. Ее фраза шокировала даже меня: «Если мужчина в компании женщин может позволить себе закрыть счет за всех дам, вне зависимости от того, какая из них является его, то это настоящий мужчина для меня, и я бы присмотрелась к нему».

Почему так происходит? Разберемся с психологической стороны этого вопроса на основании частых стереотипов и высказываний девушек и мужчин.

«Мужчина должен платить за счет!! Он же мужчина». Мужчина – это человек, и не стоит из-за гендера прививать ему какие-то стереотипы и долженствования. В психологии есть важная и полезная фраза: «Никто никому ничего не должен». Когда девушка относится с позиции «должен», то мужчина это чувствует. И если он не выполнит обязательства, которые в своей голове возложила на него девушка, то часто из-за чувства вины он не захочет с ней встречаться вовсе или же это знакомство закончится неприятными последствиями.

Позиция «должен» – это нарушение границ. И злость, агрессия – совершенно нормальная реакция здорового человека, который любит себя и он ценен сам для себя. А то, что ценно и важно, нужно защищать.

Девушка в этой истории вновь разочаруется в мужчинах: «Он снова не оправдал мои ожидания!». И будет уже всем своим подружкам рассказывать, выбирая не самые лестные выражения: «Какой же он м…».

«Девушки только поесть на свидания ходят». Такое высказывания я часто слышу уже со стороны мужчин. Почему у некоторых из них сложилось такое впечатление? Опыт, реальный опыт. Все фразы, обиды, претензии и стереотипы не появляются из воздуха, они основаны на реальных историях. Я знаю много девушек, и сама даже пару раз грешила этим, которые ходят на свидания, чтобы поесть в ресторане. И мужчинам, как и любому человеку, неприятно, когда его используют.

Из-за этого возникают неприятные чувства, когда мужчина резко реагирует на фразы девушки или вовсе встает в позицию равенства. Но важно отметить: это происходит не потому, что для него это норма, а потому что в жизни наверняка произошла какая-то травматичная история.

Почему девушки так делают? Не каждая девушка может открыто и искренне сказать о своих чувствах (также, как и мужчина). Не каждый на свидании может открыто заявить: «Похоже, мы друг другу не подходим» и уйти с неловкого свидания. А быть может, девушки хотят что-то доказать мужчине.

Сформируйте свой уровень нормы

– Но давайте не будем опускать и другую сторону этого вопроса: иногда мужчины такими свиданиями просто хотят заполучить интимную близость с девушкой, при этом не потратив на нее ни гроша. Девушек такое отношение к себе обижает и тоже вызывает реакцию защиты себя любимых. В таких моментах важно просто аккуратно показать свои ценности и то, что для вас на самом деле значит оплата счета:

«Мне приятно, когда мужчина за меня платит. Это норма, на которую я соглашаюсь. При этом другие мужчины не становятся хуже для меня, просто я не рассматриваю их в качестве партнеров для себя».

Это самая здоровая и искренняя позиция из всех, которые мы сегодня рассматривали, уровень нормы. У каждого человека существуют свои стандарты, свои ценности жизни. И когда мы встречаем другого человека, то мы или согласны со стандартами друг друга, или нет. Но важно отметить: если кто-то не согласен со стандартами другого человека, то он не предпринимает попытки изменить человека под себя или же как-то оценить его.

Каждый волен выбирать свои стандарты

– В истории норм и стандартов существует уважение друг к другу. Если девушка для себя решила, что ей приятно, когда за нее платят и за ней заезжают, когда на свидание мужчина приходит с цветами, то она просто не будет выбирать в своей жизни другое. Точно также как и мужчина вправе выбирать – заезжать ли за девушкой, дарить ли ей цветы и платить ли за счет.

Важно в такой истории понимать заранее, какой человек перед тобой. Проще спросить, а не додумывать за другого человека, чтобы на свидании не было сюрпризов для каждого из вас.

Нервозность, страх, переживания, злость появляются из-за неизвестности, когда девушка не понимает: а хватит ли у нее денег, чтобы закрыть счет, может она заказывать то, что хочет, или то, что может себе позволить. Именно эта тревога заглушает на свидании романтику и желание узнать человека напротив.

Оплата счета – еще не все

–Девушки, для вас маленькая секретная фраза: «Ты сегодня угощаешь?». Добавьте кокетства, мужчина будет рад ответить вам положительно. Если же он откажет, то вы сможете принять решение: идти с ним на свидание или нет.

Если для девушки норма то, что она платит за себя или делит счет пополам, то и для мужчины это тоже ОК. Так может появиться прекрасная пара, которая сходится по стандартам – и в этом нет ничего плохого.

Часто в терапии я встречаюсь с девушками, которые, не зная свои стандарты, прошли курсы популярных блогеров или насмотрелись советов в сторис, и хотят встретить принца на белом коне. Не встречают его и долго, гордо остаются в своем одиночестве. Когда мы вместе с ними узнаем их стандарты, оказывается, что она уже несколько раз отказала тому, с кем бы могла построить крепкую, дружную семью, наполненную любовью. Просто она не видела человека при этом, а видела только мужчину, который не платит за счет. Хотя в ее жизни оплата счета пополам – не такая уж и глобальная проблема.

Учитесь разговаривать друг с другом искренне и открыто. Тогда не будет возникать споров на тему того, кто же платит на свидании.

В заключении я хочу каждому, кто прочитал эту статью, дать небольшое упражнение.

Чтобы узнать свои стандарты, выпишите 10 пунктов, какое отношение к себе вы бы хотели видеть со стороны партнера. И начните также относиться к себе. Ведь уважение в первую очередь начинается с себя самого.

Уверенность и высокая самооценка рождается в безоценочном подходе к себе и к другому человеку. Когда вы научитесь это делать, то каждое ваше свидание будет потрясающим. Просто хорошо проводите время друг с другом, не отвлекаясь на переживания о счете.

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