«Дрон прилетел – взрыв, страшно было к окну подходить» 3 23.08.2023, 10:26

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Житель Москвы рассказал детали атаки на правительственный центр.

Новоиспеченный житель столицы Российской Федерации, приехавший из Самары, поделился впечатлениями от ночной атаки дронов на «Москва-Сити». Парень признался, что подобная ситуация с ним произошла впервые.

«Где-то около 3 утра я просыпаюсь от очень-очень громкого звука. Смотрю, а у меня нет стекла. И тут резкий звук. Я сначала ничего не понял. Минуты три приходил в себя. Думаю: ну, скорее всего, дрон», - рассказал россиянин на видео, обнародованном Telegram-каналом Shot.

По его словам, «страшно было к окну подходить».

«Дрон прилетел, взрыв. Через некоторое время обнаружил, что и в соседней комнате тоже разбито стекло. Первый раз у меня такое в жизни. Я не москвич, я из Самары недели две назад приехал», - поделился парень.

В ночь на 23 августа в Москве, а также Химках и других населенных пунктах Подмосковья были слышны взрывы. Неизвестный беспилотник врезался в одно из здания «Москва-Сити».

Позже власти российской столицы заявили, что таких дронов было три.

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