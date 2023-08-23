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В Минске несовершеннолетний блогер из Бобруйска выпил водки и напал на прохожего

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  • 23.08.2023, 10:35
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В Минске несовершеннолетний блогер из Бобруйска выпил водки и напал на прохожего

О своих приключениях он рассказал в соцсетях.

Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении 17-летнего жителя Бобруйска, который избил в Минске брестчанина. Подробности инцидента рассказали в МВД.

Подозреваемый приехал в столицу к своему знакомому. Друзья вместе выпили, а затем юноша пошел в торговый центр возле железнодорожного вокзала. Там он выпил водки.

— Прям с горла в***ал (выпил. — Прим. ред.). Потом пошел гулять и на****ил (избил. — Прим. ред.) типа. Ну бывает такое. Он на меня вызвал мусоров, и я от него съ***лся (убежал. — Прим. ред.). Вот сейчас иду обратно в Galileo, — рассказал подозреваемый своим подписчикам в соцсетях во время стрима с улицы.

Потерпевший вызвал милицию. Блогера задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство.

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