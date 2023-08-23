Студия на 30 «квадратов»: найдена самая дешевая квартира с ремонтом в «Минск Мире» 1 23.08.2023, 10:49

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Как она выглядит и сколько стоит?

В базе Realt.by можно найти тысячи квартир в «Минск Мире». Стоимость голых новостроек-студий стартует от 30 тысяч долларов. А что если хочется заехать сразу после покупки? Самая дешевая квартира с ремонтом здесь стоит почти 50 тысяч долларов. Это студия на 30 «квадратов». Показываем, как она выглядит.

Эта квартира-студия находится на 4-м этаже в доме «Стокгольм», построенном в 2021 году. Всего в нем 25 этажей. Дом находится в квартале «Северная Европа». Во дворе детский сад, а в соседнем квартале есть кофейни, парикмахерская и салон красоты. Рядом с домом остановка общественного транспорта.

Общая площадь квартиры — 30 квадратных метров. В общем пространстве без особого зонирования находится кухня, небольшой стол, шкаф-купе, два дивана и телевизор. Из техники в кухне на фотографиях видна только маленькая электроплитка.

В квартире есть застекленная лоджия. Вот так она выглядит.

Санузел в квартире совмещенный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 49 900 долларов (1680 долларов за «квадрат»).

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