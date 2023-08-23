Деваться некуда, граф 1 Анатолий Несмиян

23.08.2023, 10:53

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Анатолий Несмиян

Медведев лишь подтвердил то, что и так было понятно.

Медведев написал в АиФ многословную и очень путаную статью про события 2008 года, но все это многословие, которое скучно даже просто пробегать по диагонали, было, похоже, посвящено только одной фразе - угрозе присоединение Южной Осетии и Абхазии к России. Даже без исторического обоснования, а просто потому, что у населения этих территории такая идея «по-прежнему популярна».

Ссылки на население - это сразу признак манипуляции, но здесь важнее другое.

История Германии 30 годов и ее режима, который с некоторыми вариациями и особенностями строится (собственно, уже практически построен) и в современной России, показывает, что идея умиротворения таких режимов всегда работает в одном направлении: дополнительно мотивирует их на продолжение своей экспансионистской политики. И более того - каждый диктатор немедленно приходит к выводу, что противник слаб, а желание договориться - это первый признак слабости, которой нужно воспользоваться.

Тогда, в середине тридцатых, Англия и Франция тоже создавали какие-то свои расчеты, предполагая, что сумеют развернуть вектор экспансии Германии в нужную им сторону, но в итоге добились только того, что не только с трудом смогли сохранить свои позиции, но по итогам Второй мировой войны им пришлось сдать доминирующее положение и удовольствоваться переходом в более низкую лигу мировой политики.

Примерно то же самое происходит и сейчас. Кремль в ходе краха своей модели дошел до стадии перехода к внешней экспансии, как единственного источника поддержания внутренней стабильности режима. И никакие попытки умиротворить его через сделки, «мирные договоры» с учетом его «интересов» и прочее - ничто из этого не будет работать. К прежней мирной жизни этот режим вернуться не в состоянии. Если бы он мог это сделать, ему не потребовалась бы экспансия и захватническая политика (причем не только в военно-политической области, а и в политико-экономической).

Стоит напомнить, что противоречия вокруг Украины - часть общей газовой войны Газпрома, развязанной им еще в середине-конце нулевых годов, как понимание существенных проблем в концепции «энергетической сверхдержавы», которая могла существовать только в рамках экспансионистской политики. И поражение в газовой войне вообще никак не снимает задачу экспансии, напротив - делает ее еще более вынужденной и необходимой.

В скобках можно отметить, что сейчас по этой скользкой дорожке идет и Эрдоган, и неважно, что он строит не энергетическую, а логистическую сверхдержаву. Она тоже может существовать исключительно в экспансионистском варианте. Нарастание проблем в Турции (что можно отследить по ее быстро ухудшающемуся экономическому положению) и следование политики экспансии может привести Турцию к выбору, в котором она будет вынуждена для поддержания нынешнего курса переходить уже не к гибридной, а прямой агрессии, ровно так же, как был вынужден это делать режим Кремля.

Китайский «один пояс-один путь» очень близок к этой же концепции. Для Китая внешняя агрессия абсолютно не вписывается в его философию и практическую политику, но бывают ситуации, когда все рациональные соображения идут лесом. Гитлер в свое время грустно сказал итальянскому графу Чиано, зятю Муссолини и фактически второму по влиянию человеку в Италии: «Мне деваться некуда, граф». Китай тоже вступил на эту крайне скользкую дорожку, по которой в конце - военный конфликт и неминуемое поражение. Пока Си Цзиньпин удерживается , но одна нога уже на ней.

Вообще, удержать баланс между внешней экспансией и внутренним развитием невероятно сложно и требует ювелирного и в то же время глобального управления. В свое время это удалось сделать Рузвельту, умело «раскачавшему» США через внутренние реформы, затем победу в войне и затем - сочетанием внешнеэкономической экспансии с мощнейшим внутренним развитием. Последняя фаза прошла уже без Рузвельта, но заложенный им фундамент и импульс были настолько сильны, что Штаты проскочили самый сложный этап как на коньках. До этого подобную вещь удалось сделать коллективной английской аристократии, которая смогла сочетать внешнюю экспансию и в режиме реального времени направить ресурс внешней экспансии на внутреннюю перестройку английской экономической модели. Невероятно сложно и на удивление успешно. Германский Зондервег - второй пример блестящего сочетания внешней экспансии и стремительного внутреннего развития. А вот СССР Сталина не мог позволить себе внешней экспансии, поэтому ему пришлось свою модель строить исключительно на внутренних источниках. Поэтому в современной историографии Бисмарк велик, а Сталин - кровавый упырь, хотя политика - это всегда искусство возможного. Троцкий предлагал пойти путем внешней экспансии, что неминуемо во всех сценариях вело СССР к катастрофе. Но был выбран очень затратный по внутреннему ресурсу, но единственно возможный в тех условиях путь развития, который и увенчался успехом. Другой вопрос, что следующие поколения этим успехом воспользоваться не сумели.

Нынешние политики не демонстрируют подобных талантов, они вообще талантов не демонстрируют никаких. Разве что ремесленное умение. Российские - так тем более. Поэтому их реакция на проблемы - это реакция амебы. Наткнулись на препятствие - обтекаем и ползем дальше. Никакого проектного видения и тем более управления. Парадоксальным образом ненавидимый (и справедливо ненавидимый за свое людоедство) Клаус Шваб или Билл Гейтс - титаны мысли и духа по сравнению со всеми современными политиками. Они по крайней мере умеют думать, что по нынешним временам уже подвиг.

В итоге имеем что имеем. Россия Путина не может прекратить свою экспансионистскую политику по определению. У нее просто нет другого проекта развития иначе чем через внешнюю агрессию (и дополняющий ее внутренний террор). Поэтому любые попытки Запада (точнее, части Запада) через переговоры и мирные договоренности обтяпать какие-то свои идеи и планы, обречены. Российский режим будет из последних сил проводить только одну политику, и Медведев вполне отчетливо говорит об этом: не получится с Украиной - запустим новый конфликт. «Мне деваться некуда, граф» — вот смысл его статьи. Не выйдет здесь - значит, режим будет возвращать в родную гавань Прибалтику. Или Финляндию (кстати, финны очень быстро поняли, с чем имеют дело и прикрылись зонтиком НАТО - однако в случае, если дела пойдут совсем худо, то и зонтик не поможет, на «Воскресном вечере» вспомнят все обиды, нанесенные белофиннами и быстро убедят глубинный народ, что возвращение Гельсингфорса - вековая мечта русского народа)

В общем, ничего необычного Медведев не сказал. Он лишь подтвердил то, что и без того понятно. Режим находится в стадии, когда мирного решения для него уже нет.

Анатолий Несмиян, telegra.ph

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