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«У них свои поликлиники»

  • 23.08.2023, 11:01
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«У них свои поликлиники»

Белорусы приходят в больницы за несколько часов до приема.

В Барановичах и других городах Беларуси люди сталкиваются с проблемой длительных очередей в поликлиники.

На видео из Барановичей десятки человек выстраиваются в 6 утра перед входом в медицинское учреждение, чтобы получить талон к врачу.

Комментаторы выражают свое недовольство ситуацией и обвиняют власти в бездействии.

«Очереди во всех поликлиниках, сюда бы мэра», — пишет один из них. «У них свои поликлиники», — отвечает другой.

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