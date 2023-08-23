«У них свои поликлиники» 23.08.2023, 11:01

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Белорусы приходят в больницы за несколько часов до приема.

В Барановичах и других городах Беларуси люди сталкиваются с проблемой длительных очередей в поликлиники.

На видео из Барановичей десятки человек выстраиваются в 6 утра перед входом в медицинское учреждение, чтобы получить талон к врачу.

Комментаторы выражают свое недовольство ситуацией и обвиняют власти в бездействии.

«Очереди во всех поликлиниках, сюда бы мэра», — пишет один из них. «У них свои поликлиники», — отвечает другой.

Очереди в поликлиники Беларуси: люди приходят за несколько часов до открытия.



В Барановичах и других городах Беларуси люди сталкиваются с проблемой длительных очередей в поликлиники.



На видео видно, как десятки человек выстраиваются в 6 утра перед входом в медицинское… pic.twitter.com/v0JDdQ8F8q — Сharter97.org (@charter_97) August 23, 2023

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