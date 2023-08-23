«У них свои поликлиники»
- 23.08.2023, 11:01
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Белорусы приходят в больницы за несколько часов до приема.
В Барановичах и других городах Беларуси люди сталкиваются с проблемой длительных очередей в поликлиники.
На видео из Барановичей десятки человек выстраиваются в 6 утра перед входом в медицинское учреждение, чтобы получить талон к врачу.
Комментаторы выражают свое недовольство ситуацией и обвиняют власти в бездействии.
«Очереди во всех поликлиниках, сюда бы мэра», — пишет один из них. «У них свои поликлиники», — отвечает другой.
Очереди в поликлиники Беларуси: люди приходят за несколько часов до открытия.— Сharter97.org (@charter_97) August 23, 2023
В Барановичах и других городах Беларуси люди сталкиваются с проблемой длительных очередей в поликлиники.
На видео видно, как десятки человек выстраиваются в 6 утра перед входом в медицинское… pic.twitter.com/v0JDdQ8F8q