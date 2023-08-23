закрыть
23 августа 2023, среда, 12:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Почему они долетели?»: россияне устроили истерику из-за атаки дронов на Москву

2
  • 23.08.2023, 11:10
  • 6,434
«Почему они долетели?»: россияне устроили истерику из-за атаки дронов на Москву

Выдвигаются самые абсурдные версии удара.

Россияне начали активное обсуждение в сети очередной атаки беспилотников на башню правительственного центра «Москва-Сити», расположенной в центре столицы РФ. В традиционной для себя манере они устроили истерику с вопросами, почему БПЛА вообще туда долетают, призвали ФСБ «проснуться» и потребовали мести.

Своими мыслями они делились в комментариях к новостям в российских Telegram-каналах, пишет obozrevatel.com.

Россияне нашли интересное объяснение атакам на «Москва-Сити» – решили, что украинцы «завидуют» их многоэтажкам.

«Они просто завидуют. У них таких домов никогда в жизни не будет, вот и бьют стекла», «Значит, ковровыми бомбардировками разнести Киев. В щепки…», «Не со стороны Украины они прилетели!? ФСБ пора проснуться!», «Я не могу понять, почему они долетают до Москвы? Мы живем на границе, все дроны и беспилотники наши ребята сбивают!! На нас они не падают! А тут... напрашивается вывод, что запускаются они, значит, с нашей территории. Нужно сделать серьезную чистку украинских беженцев!» – писали россияне в сети.

Напомним, ночью 23 августа в Москве раздалась целая серия взрывов. БПЛА попал в одно из самых высоких зданий столицы РФ. В здании предварительно повреждены пять оконных пролетов с 10 по 15 этаж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив