«Почему они долетели?»: россияне устроили истерику из-за атаки дронов на Москву 2 23.08.2023, 11:10

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Выдвигаются самые абсурдные версии удара.

Россияне начали активное обсуждение в сети очередной атаки беспилотников на башню правительственного центра «Москва-Сити», расположенной в центре столицы РФ. В традиционной для себя манере они устроили истерику с вопросами, почему БПЛА вообще туда долетают, призвали ФСБ «проснуться» и потребовали мести.

Своими мыслями они делились в комментариях к новостям в российских Telegram-каналах, пишет obozrevatel.com.

Россияне нашли интересное объяснение атакам на «Москва-Сити» – решили, что украинцы «завидуют» их многоэтажкам.

«Они просто завидуют. У них таких домов никогда в жизни не будет, вот и бьют стекла», «Значит, ковровыми бомбардировками разнести Киев. В щепки…», «Не со стороны Украины они прилетели!? ФСБ пора проснуться!», «Я не могу понять, почему они долетают до Москвы? Мы живем на границе, все дроны и беспилотники наши ребята сбивают!! На нас они не падают! А тут... напрашивается вывод, что запускаются они, значит, с нашей территории. Нужно сделать серьезную чистку украинских беженцев!» – писали россияне в сети.

Напомним, ночью 23 августа в Москве раздалась целая серия взрывов. БПЛА попал в одно из самых высоких зданий столицы РФ. В здании предварительно повреждены пять оконных пролетов с 10 по 15 этаж.

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