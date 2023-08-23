Иду на Луну 1 Виталий Гинзбург

23.08.2023, 11:21

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Можно сделать два вывода.

Очередной «триумф» российской науки всем известен. Он начался не совсем характерно. С правды. «Луна-25» успешно стартовала с космодрома Восточный.

Поскольку долетела до Луны, значит, ее успели до санкций оснастить необходимой для этого импортной радиационно-устойчивой электроникой, которая в России супердефицитна.

Полет сопровождался демонстрацией одного снимка обратной стороны Луны сомнительного качества и пропагандистской истерией. Все это продолжалось ровно неделю, до той поры, пока Роскосмос не проинформировал о некой «нештатной ситуации». С этого момента ресурс правды был выработан и разбавлен ложью для формирования неких ожиданий.

Дело в том, что если бы со станцией была утеряна связь, то оставалась бы некая вероятность ее восстановить, хотя и не очень большая. Это детально и профессионально описал коллега Виталий Егоров. Однако, судя по всему, связь утрачена не была и данные телеметрии уже не давали специалистам никаких шансов. Станция сошла с окололунной орбиты и просто нештатно встретилась с Луной.

Все закончилось обычным враньем.

На этом, собственно говоря, вся физика процесса закончилась. Ожидать иной результат от этой святой простоты, которая 5 лет назад рапортовала на весь мир, что во время испытаний российского гиперзвукового оружия была достигнута скорость 30М, было просто бессмысленно.

Да простит меня М. Булгаков:

Ничего нового. Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Любят врать. Это тоже не вчера с ними случилось. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... Имперский вопрос только испортил их.

Но это уже метафизика процесса.

И все последующие вопросы правомерно сформулировать именно на нескольких метафизических уровнях.

На первом метафизическом уровне прежде всего напрашивается вопрос — зачем? Зачем очень небогатой стране тратить такие деньги на космос, если он мало чего в состоянии привнести на Землю?

Все цивилизованные страны, во-первых, инвестируют в космос не в ущерб созданию комфортных условий жизни для своих народов на Земле. Во-вторых, извлекая из этого эффект для своих экономик. Соответственно, СССР и Россия превратили космос в черные экономические дыры. Как результат — деградация и устойчивое снижение доли в мировой космической экономике.

Но при этом практически никто не скрывает, что за этим стоит.

Государственное тщеславие.

А поскольку этого не скрывают даже рациональные в силу своего статуса люди, то это лишь подчеркивает абсолютный иррационализм России, подпитываемый жаждой имперского величия на всех уровнях.

В этом плане весьма показателен японский опыт развития космической программы, где страна поднималась в космос не за счет уровня жизни, а вместе с ним, а также японская методика анализа причин случившегося: пять «почему?».

В таком случае правомерно спуститься на одну ступень вниз.

На втором метафизическом уровне.

На первый вопрос «ПОЧЕМУ?» мы чаще всего получим стандартный ответ. Потому что это следствие системного кризиса науки, лучшего в мире образования, Великой русской культуры по Шендеровичу и т.д.

Если это так, то, во-первых, это самая наука, образование и культура не смогли предотвратить системный кризис СССР, при котором на Луну все-таки иногда садились.

А во-вторых, даже в условиях нынешнего системного кризиса Россия в состоянии собрать по сусекам одну команду специалистов, которая могла бы токмо имперского тщеславия ради или пропаганды для реализовать один проект.

Но поскольку тщеславие зашкаливает, то Россия одновременно строит и межпланетные станции, и планирует осваивать и Луну в три фазы, и Марс, и орбитальную станцию, и корабль «Орел», и новую гамму ракет-носителей, и гиперзвук 30М.

На этом этот список не ограничен.

И это в то время, когда первоочередные потребности страны ограничиваются поддержанием в работоспособном состоянии и хотя бы минимальным развитием спутниковой группировки.

Тогда опять естественно возникает следующее «ПОЧЕМУ?».

И столь же естественный ответ. Нехватка финансирования.

На создание «Луны-25» было потрачено, по некоторым данным, 12,6 млрд руб. почти за 18 лет. Если принять во внимание медианный курс с учетом затрат по времени, то это никак не меньше 300 млн долларов.

Для станции это более чем достаточно, но проблема в сроках. Если станция строится 18 лет, то она с большой долей вероятности никуда не полетит.

Например, космодром «Восточный».

Его проектировали под выделенный бюджет в рублях несколько лет. Потратили только на проектирование почти 150 млн долларов. В результате на момент начала строительства был получен не полный проект, в котором была заложена 100% (возможно и большая) доходность заранее определенных поставщиков оборудования. Пока дело дошло до реализации проекта, рубль был девальвирован в два раза и все «подельники» запросили индексацию.

Таким образом, можно строить и космодромы, и станции бесконечно. При этом столь существенное затягивание строительства станции приводит к усложнению конструкции и, соответственно, снижению надежности за счет комбинирования оборудования разных поколений. Особенно с учетом высокой зависимости от импорта. А поскольку денег на тщеславие никто не жалеет, то вполне закономерно, что в результате получается не просто провал, а провал за максимально высокую цену.

Но чтобы закрыть вопрос о финансировании, важно отметить один существенный момент.

В СССР с его наукой и т.д. тоже были дорогостоящие провалы. Это и Н-1, да и от проекта «Энергия — Буран» особого эффекта не было.

Но есть одно существенное отличие. От тех неудач в наследство досталось одно железо. А от провала со станцией «Луна-25» при желании и политической воле можно вернуть немало денег от Д. Рогозина, Ю. Борисова, С. Чемезова, да и сами знаете кого еще.

Так что с некой долей иронии можно признать, что энтропия путинской системы заметно меньше, чем советской.

Следующее «ПОЧЕМУ» — почему при наличии ресурсов нанесен невосполнимый ущерб тщеславию? Как Путина, так и большинства населения. В связи с важностью для себя осуществления запуска ракеты с Восточного туда два раза прилетал В. Путин. 1.09.2014 г. и 10.10.2015 г.

На последнем совещании начальник Спецстроя А.И. Волосов был соответствующим образом «мотивирован».

Ему было сказано примерно следующее, со слов участника совещания (я и другие подрядчики не были приглашены на следующее совещание в связи с опозданием В. Путина): «Или старт, или наручники». Причем сразу же был определен персонаж для надевания наручников.

В силу этого и ряда других обстоятельств был решен даже вопрос с коррупцией.

Поскольку сложно себе представить, что В. Путин не был лично заинтересован в успехе проекта, то возникает несколько предложений. Либо никто не был «мотивирован», либо подобное «мотивирование» уже не работает, либо мы вскоре станем свидетелем самого интересного.

Правда, нельзя исключить ситуацию, при которой все поделено настолько «справедливо» и настолько высоко, что ответственность за провал опустится на самый низ субординации или на самый край жизни. Ведь академику М. Марову, который после провала оказался в больнице, 90 лет.

И еще одно «ПОЧЕМУ?».

Потому что на все можно найти ответ.

Очень любопытно прочитать с этой точки зрения три последовательно опубликованных репортажа ВВС. Тут, тут и тут. Мало того, что «если она сядет, то сильно повезет», но и плач Ярославны по поводу финансирования, трудностей выбора места посадки при наличии камер высокого разрешения и соответствующего ПО и даже сетования на свойства лунного грунта.

Последний аргумент имеет довольно долгую историю. Во время разработки посадочного модуля одной из первых станций один из конструкторов попросил в качестве ТЗ характеристику лунного грунта, на что С. Королев мгновенно ответил: «Луна твердая».

Таким образом, можно сделать два вывода.

Это не «Луна-25» столкнулась с Луной.

Во-первых, это Российская метафизика в очередной раз столкнулась просто с физикой. Вопрос только в массе. Советская же метафизика в 1991 г. не выдержала столкновения и благополучно раскололась. Соответственно, это следует понимать, ожидать и к этому надо быть готовым.

Во-вторых, процесс деградации России достигает такой степени, что главную угрозу представляет не угроза что-то произвести или что-то привести в исполнение, а нарастающий непрофессионализм в эксплуатации существующих видов оружия и инфраструктуры страны.

И именно это должно в максимальной степени мотивировать в достижении Победы Украины в максимально быстрый срок.

Падение станции на Луну ни для кого угрозы не представляет. А аварии и непрофессионализм на Земле опасны для всех. Это очень хорошо. Иррациональная система рушится. Но надо думать о последствиях.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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