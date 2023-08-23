Несвоевременная смена партнера 1 Максим Блант

23.08.2023, 11:29

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Максим Блант

Что грозит экономике Китая и России.

Длившийся последние четыре десятилетия китайский бум закончился. Модель, которая превратила бедную слаборазвитую страну в экономическую сверхдержаву, себя исчерпала. К такому выводу подводят читателей обозреватели The Wall Street Journal Линлин Вэй и Стелла Ифань Се.

Длительный подъем позволял строить заводы и небоскребы, инвестировать в инфраструктуру. Строительный сектор генерировал высокий спрос на трудовые, материальные и финансовые ресурсы, поддерживая высокие темпы роста экономики. Однако в силу естественных причин модель себя исчерпала: китайцы уже построили все необходимое и даже больше. В результате в стране появились миллионы нераспроданных квартир, мосты и дороги, по которым никто не ездит, аэропорты, из которых никто никуда не летает.

Экономика Китая действительно переживает далеко не лучшие времена. Статистика за второй квартал оказалась гораздо хуже ожиданий. Рост к предыдущему кварталу замедлился до 0,8 процента. По результатам июля еще более неприятная цифра: в стране зафиксировали дефляцию в годовом выражении. В нынешних российских реалиях слово вроде бы и не страшное. Однако в реальности снижение цен говорит о кризисе перепроизводства.

Так что, если верить источникам The Financial Times, китайские власти не нашли ничего лучше, чем ввести негласный запрет на негативные комментарии и прогнозы. Его ввели как работодатели (в частности, Народный банк Китая), так и местное телевидение. Среди тем, которые не рекомендуется обсуждать экономистам и аналитикам, – снижение цен на товары китайского производства и отток капитала. Так что слово «дефляция» никто старается не употреблять. Вместо него – «сдержанная» или «низкая» инфляция.

Если взглянуть чуть шире на источник китайского экономического чуда, его можно описать двумя словами: урбанизация и индустриализация. Страна, которая к 80-м годам прошлого века подошла с огромным населением, занятым преимущественно низкопроизводительным сельскохозяйственным трудом, совершила технологический скачок. Механизация сельского хозяйства на десятилетия обеспечила промышленность казавшимся неисчерпаемым источником дешевой рабочей силы.

Взрывной рост производительности, помноженный на количество работников, превратил Китай во «всемирную фабрику», которая начинала с дешевого ширпотреба, но довольно быстро научилась производить самые современные и высокотехнологичные товары. Переток сотен миллионов крестьян в города обеспечил строительный бум, о котором и пишут обозреватели The Wall Street Journal.

Проблема в том, что по пути урбанизации и индустриализации можно пройти только один раз. И Китай это сделал. Так что говорить об исчерпавшей себя модели роста вполне уместно. Причем очевидно, что это произошло еще более десяти лет назад, когда руководство компартии Китая попыталось избавить страну от экспортной зависимости и сделать ставку на развитие внутреннего спроса.

Масштабные стимулы и триллионные инвестиции в инфраструктуру позволили продлить рост еще на десятилетие. Ценой стало стремительное наращивание совокупного долга в экономике. К началу 2022 года он достиг 300 процентов ВВП, и по этому показателю Китай обогнал США. Особенно неприятная ситуация сложилась в китайских провинциях, которые стремительно занимали деньги на реализацию инфраструктурных проектов. А после того, как центральные власти ввели ограничения, начали действовать через специально созданные для этого компании. МВФ оценивает такого рода «внебалансовый» региональный долг в 9 триллионов долларов.

Сейчас главным слабым звеном второй экономики мира является рынок недвижимости, где предложение вот уже несколько лет серьезно превышает платежеспособный спрос. На кону рынок размером в 60 триллионов долларов.

В минувший четверг один из крупнейших застройщиков страны – компания China Evergrande Group – обратился в Нью-Йорк за защитой от банкротства, чтобы получить время на реструктуризацию долга в 300 миллиардов долларов.

Угроза дефолта нависла над сопоставимой по размеру китайской компанией Country Garden Holdings. Некоторые инвестиционные аналитики утверждают, что ситуация начала выходить из-под контроля. Иностранные инвесторы начали избавляться от китайских ценных бумаг.

Это уже заметно и по ослаблению юаня, и по состоянию китайского фондового рынка. Вопрос лишь в том, насколько глубоким окажется кризис и способна ли после него китайская экономика возобновить рост. Многие аналитики склоняются к тому, что Китай может повторить печальный опыт Японии, где с 90-х годов экономика пребывает в стагнации.

Для России всё это новости крайне неприятные, особенно в свете нынешнего процесса смены главного торгового, финансового и политического партнера. И в предыдущие годы от состояния соседней экономики Россия серьезно зависела: китайский импорт был едва ли не главным фактором, определяющим мировой спрос на энергоносители.

Сейчас же у Москвы просто не осталось сопоставимых по размеру торговых, финансовых и логистических партнеров. Это главный источник валютной выручки, широкого спектра товаров – от ширпотреба и электроники до комплектующих, в том числе использующихся на военном производстве.

Надо признать, что, не будь российского спроса, экономические проблемы в Китае начались бы раньше. Получив в почти безраздельное пользование российский рынок сбыта, китайские компании чуть улучшили свое положение. Но переоценивать этот фактор не стоит. По результатам 2022 года товарооборот России и Китая достиг 190 миллиардов долларов. Даже если в этом году цифра перевалит за 200 миллиардов, как обещают российские власти, это будет в полтора раза меньше, чем долги всего одной, пусть и крупной, китайской строительной компании. Причем долги, обслуживать которые эта компания не в состоянии.

Понятно, что, если кризис в Китае перейдет в острую фазу, финансовая катастрофа будет угрожать всему миру. Вот только для России, которой больше не на кого опереться, это будет гораздо более критично, чем для большинства остальных стран.

Максим Блант, «Радио Свобода»

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