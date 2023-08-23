«Раствор втянулся: через шесть часов начал схватываться лоб и глаза» 2 23.08.2023, 11:40

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На Wildberries белорусам начали продавать ботокс, врачи в шоке.

На Wildberries начали продавать ботокс. Пластические хирурги бьют тревогу: медицинский препарат теперь может купить любой желающий и своими руками испортить себе лицо. Ведь все может пойти не так — колоть нужно очень точно, как и рассчитывать дозировку ботулотоксина, а еще препарат слишком требовательный к хранению, пишет Tochka.by.

Призрачная красота

Можно стать красивым быстро и недорого. И даже никуда идти не нужно — прямо на дому. Правда, эффект — как получится.

На Wildberries появился ботулотоксин южнокорейской фирмы Refinex — 196 рублей за 100 единиц. Это много — хватит на все лицо. В клинике вколоть такой объем обойдется примерно в 400 рублей.

Ботулотоксин расслабляет мышцы, тем самым устраняет носогубные складки и морщины в области лба и глаз. Препаратом также лечат гипергидроз — повышенную потливость. Эффекта хватает на три-четыре месяца.

«Единица ботулотоксина — это условное обозначение, проще говоря, крепость препарата. От партии к партии она меняется. Качественные ботулотоксины проверяют, когда они уже во флаконе», — рассказывает пластический хирург Алексей Дужий.

Салоны красоты и клиники применяют не Refinex, а сертифицированный французский препарат фирмы Disport — каждая партия там проверенная.

Людям нравится

В отзывах дамы, которые уже опробовали уколы красоты от Refinex, делятся впечатлениями.

«Физраствор втянулся. Через шесть часов начал схватываться лоб и глазки. Опасалась, что в дороге испортится, но каким-то волшебным образом пришел в рабочем состоянии, рекомендую и буду брать еще», — пишет довольная покупательница.

Другой отзыв тоже в хорошем ключе:

«Вчера поставила и сразу почувствовала, что лоб тяжелеет, а это значит, начал свою работу, надеюсь, за две недели все встанет на все 100%».

Или вот еще отзыв:

«Разводила препарат по инструкции. Эффект есть, но небольшой. На лицо ушло 100 единиц. Возможно, нарушены условия транспортировки и хранения».

Ботулотоксин следует хранить строго в холоде — при температуре не выше двух градусов, как в холодильнике. Иначе препарат растеряет свои свойства, и тогда придется увеличивать дозировку на глаз.

Коли по учебнику

Там же на Wildberries продается и инструкция, как скорее войти в курс дела и начать уже колоть. Книжица стоит 78 рублей.

Пластический хирург предостерегает:

«Нужно хорошо знать анатомию, чтобы точно попасть в тонкие мышцы и правильно высчитать дозировку».

В лучшем случае не будет результата. А если вколоть больше препарата, то мышцы слишком расслабятся: опустится лоб или веко, будто осы покусали, или улыбка станет перекошенная, как после инсульта.

Только через два месяца эффект начнет проходить.

Портал Tochka.by обратился за комментарием в Wildberries. Там оперативно ответили, что в ближайшее время карточку товара скроют, а к продавцу применят санкции за нарушение правил платформы.

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