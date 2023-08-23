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Лукашенко могут ждать проблемы от Грузии

  • 23.08.2023, 11:54
  • 2,786
Лукашенко могут ждать проблемы от Грузии

В так называемое союзное государство просятся сепаратисты из Южной Осетии.

Сепаратисты из Южной Осетии хотят войти в состав так называемого союзного государства Беларуси и России. Об этом заявил «госсоветник» «главы» квазиреспублики Вячеслав Гобозов.

Гобозов выразил уверенность, что Лукашенко рано или поздно поймет «выгоду от признания Южной Осетии».

Отметим, что сепаратистов из Южной Осетии, которые объявили квазигосударство на территории Грузии, признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.

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